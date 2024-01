Φοιτητής στη Βραζιλία πάρταρε επί τέσσερις μέρες χωρίς να καταλάβει...ότι τον είχαν πυροβολήσει στο κεφάλι

Απίστευτο είναι το περιστατικό που έλαβε μέρος στη Βραζιλία. Νεαρός είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι και το συνειδητοποίησε τέσσερις μέρες μετά.

Σε μια σχεδόν απίστευτη τροπή των γεγονότων, ο Mateus Facio, ένας 21χρονος Βραζιλιάνος φοιτητής, γλέντησε εν αγνοία του για τέσσερις ημέρες με μια σφαίρα σφηνωμένη στον εγκέφαλό του. Το περιστατικό, που μοιάζει περισσότερο με πλοκή από δραματική ταινία, εκτυλίχθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο κατά τη διάρκεια των εορτασμών της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Ο Facio, που αρχικά πίστεψε ότι τον χτύπησε πέτρα, αφού ένιωσε μια σύγκρουση στο κεφάλι του, απέρριψε το περιστατικό όταν η αιμορραγία σταμάτησε γρήγορα. Συνέχισε να απολαμβάνει το πάρτυ, περνώντας τις επόμενες ημέρες με φίλους, διασκεδάζοντας και κολυμπώντας ακόμη και στον ωκεανό, χωρίς να έχει καμία επίγνωση της σοβαρότητας του τραυματισμού του.

Η πραγματικότητα της κατάστασής του ήρθε στο φως μόνο όταν ο Facio ζήτησε ιατρική βοήθεια λόγω σπασμών στο δεξί του χέρι. Μια αξονική τομογραφία αποκάλυψε τη σοκαριστική αλήθεια: μια σφαίρα είχε σφηνωθεί στον εγκέφαλό του. Αυτή η εκπληκτική ανακάλυψη οδήγησε σε μια επείγουσα δίωρη επέμβαση για τη διάσωση της ζωής του, την οποία ακολούθησαν δύο ημέρες στην εντατική.

