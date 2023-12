Rude Lord: Ένα μπαρ-μανιφέστο τέχνης που σερβίρει τρομερά κοκτέιλ «προσγειώθηκε» στην Κολοκοτρώνη

Στον αριθμό 11 της οδού Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας βρήκε το δικό του βανδαλισμένο παλάτι ο Rude Lord και περιμένει να σε υποδεχθεί.

Mπορεί το αριστοκρατικό να «δέσει» αρμονικά με το αντισυμβατικό; Μπορούν άραγε τα γκράφιτι να έχουν λόγο ύπαρξης σε ένα «παλάτι»; Αν κι εσύ αναρωτιέσαι για όλα τα παραπάνω τότε δεν έχεις παρά να περάσεις μια βόλτα από τον αριθμό 11 της οδού Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί, εδώ και λίγους μήνες έχει φτιάξει το βασίλειό του ο Rude Lord, διακοσμώντας το με αυθάδη γκράφιτι, μεγαλοπρεπείς πίνακες, προτομές ζώων, αλλά και πολλά φυτά.

Τι σημαίνει, όμως, Rude Lord; Μια μια γρήγορη μετάφραση έχουμε να κάνουμε με έναν Αγενή Κύριο. Σύμφωνα με τον Κώστα, βέβαια, τον έναν εκ των ιδιοκτητών (ο άλλος είναι ο Πάνος) που συναντήσαμε ένα πρωί στο νέο all day cocktail bar της πόλης, το όνομα προέρχεται από το ομώνυμο έργο του Banksy, ο οποίος αποτελεί έμπνευση και για όλα τα υπόλοιπα που θα δεις εκεί.

Το διάσημο έργο Rude Lord, για όποιον δεν γνωρίζει, βασίζεται σε ένα πορτρέτο του 18ου αιώνα από τον Thomas Beach, στο οποίο ο Banksy έκανε την επέμβασή του, ζωγραφίζοντας πάνω του τη γνωστή άσεμνη χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο. Ο θρύλος λέει ότι ο Banksy αγόρασε το πρωτότυπο σε δημοπρασία για 2.000 λίρες Αγγλίας και το μεταπώλησε με την προσθήκη του στον οίκο Sotheby's στις 12 Οκτωβρίου 2007 για 355.000 λίρες Αγγλίας!

Έτσι, οι ιδιοκτήτες του Rude Lord μαζί με τη βοήθεια της Interior Designer, Άννας Μαρίας Χατζή, αλλά και της ομάδας Crewns, που ειδικεύεται στα γκράφιτι, δημιούργησαν ένα βανδαλισμένο βασίλειο, όπως ακριβώς θα έκανε και ο ίδιος ο Banksy. Η στοά με τα καθίσματα αριστερά και δεξιά, αλλά και τις μεγάλες κατακόκκινες κουρτίνες στο βάθος και τους κρυστάλλινους πολυελαίους δημιουργούν αμέσως ένα θεατρικό σκηνικό. Όσο προχωράς στο Rude Lord, παρατηρείς ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, οι οποίες σε αναγκάζουν να σηκώσεις το κινητό σου και να τις φωτογραφίσεις.

Κάθε γωνιά είναι διαφορετική και έχει φτιαχτεί με προσήλωση στην παραμικρή λεπτομέρεια. Θα δεις προτομές ζώων, φυτά, εντυπωσιακούς πίνακες που το βράδυ φωτίζονται, αλλά και αντικείμενα που μοιάζουν βγαλμένα από κάποιο μουσείο σύγχρονης τέχνης.

Φυσικά, αυτό που ξεχωρίζει είναι η τεράστια μαρμάρινη μπάρα, η οποία σε καλεί να παραγγείλεις κάποιο από τα ιδιαίτερα signature κοκτέιλ.

Μιας και μιλήσαμε για κοκτέιλ, όμως, θα πρέπει να σου πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι το Rude Lord παίρνει άριστα. Τα ποτά του είναι έργα τέχνης, όχι μόνο μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά, αφού τα ονόματά τους είναι εμπνευσμένα από τους πίνακες του Banksy. Έτσι, εκεί θα δοκιμάσεις το διάσημο Now You See Me με Whiskey blend, Cocchi Americano, τσάι ροδάκινο και καρπούζι ή το τολμηρό Left in Shreds με Jim Beam White Bourbon, 400 Conejos mezcal, κουρκουμά και ροδάκινο.

Επίσης, όλοι γνωρίζουν τον πίνανα Rainbow Rain του Banksy. Στο Rude Lord, λοιπόν, ήρθε η ώρα να μάθουν το ομώνυμο κοκτέιλ με Langley's London Dry Gin, πράσινο τσάι, Mango, φρέσκο βασιλικό, βανίλια και λάδι καρύδας – μέντας. Kάπου εδώ να κάνουμε και μια ωδή στο best seller κοκτέιλ του καταλόγου, το Beyond The Sea (έχει Pisco, Langley's' London Dry Gin, Sailor Jerry Spiced Rum, κομπόστα Passion Fruit, Salted Cashew Orgeat και κανέλα), το οποίο μάλιστα σερβίρεται μέσα σε ένα γιγάντιο κοχύλι, που σε μεταφέρει αυτόματα σε κάποιο νησί της Καραϊβικής.

Φωτογραφία: Rude Lord

Για τους πρωινούς, ο καφές που σερβίρει το Rude Lord είναι άκρως γευστικός και μελετημένος, ενώ εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι και το brunch μενού το οποίο όμως δεν κινείται στις κλασικές επιλογές και ξεχωρίζει με πιάτα όπως το σιροπιαστό τσουρέκι με κρέμα από γιαούρτι, φρούτα του δάσους και αλμυρή καραμέλα ή το αλμυρό μιλφέιγ με μους ανθότυρο και μαρμελάδα τομάτα.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο το Rude Lord ανεβάζει την ένταση των ηχείων του με γνωστούς DJs να καταλαμβάνουν τα decks και να δίνουν τον παλμό, ενώ δε λείπουν και τα διάφορα events που διοργανώνονται κατά καιρούς.

Φωτογραφία: Rude Lord

Αν θες κι εσύ να ανακαλύψεις τον κόσμο του Rude Lord, το βανδαλισμένο παλάτι του σε περιμένει καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ για να σε μυήσει σε μια ιδιαίτερη εμπειρία.

Rude Lord, Κολοκοτρώνη 11, 10562 Aθήνα

Κρατήσεις: [email protected] & 6971953211

Facebook: RudeLord

Instagram: @rudelordthebar

Φωτογραφίες: Τζίνα Σκανδάμη