Γονείς έμειναν άφωνοι με αυτά που ζήτησε η κόρη τους από τον Άγιο Βασίλη

Η χριστουγεννιάτικη λίστα αυτής της 13χρονης χρησιμεύει ως μια συναρπαστική ματιά στις εξελισσόμενες επιθυμίες της σημερινής νεολαίας.

Σε μια αξιοσημείωτη επίδειξη υψηλών φιλοδοξιών και σύγχρονων προτιμήσεων, η χριστουγεννιάτικη λίστα ενός 13χρονου κοριτσιού άφησε τους γονείς της εντελώς άφωνους. Μια γυναίκα μοιράστηκε τη χειρόγραφη λίστα επιθυμιών της ανιψιάς της σε μια κοινωνική πλατφόρμα, αποκαλύπτοντας μια συλλογή από 43 πολυτελή και διαφορετικά αντικείμενα, που κυμαίνονται από high-end τεχνολογικά gadgets μέχρι επώνυμα προϊόντα μόδας και ομορφιάς.

Η λίστα, με τίτλο «My 2023-2024 Xmas wish list», ξεκινάει το «Dior lip oil», που κοστίζει περίπου 37 ευρώ. Η λίστα επιθυμιών είναι μια ζωντανή αντανάκλαση του πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί σε σχέση με τις απλούστερες επιθυμίες των προηγούμενων γενεών, οι οποίες μπορεί να λαχταρούσαν πιο απλά δώρα.

