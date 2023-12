To PornHub αποκάλυψε τι βλέπουν οι Έλληνες στις προσωπικές τους στιγμές (pics)

Το Pornhub έκανε την... ανασκόπηση της χρονιάς η οποία έχει ανατροπές στις αναζητήσεις αλλά και ένα διαφορετικό top-5.

Μετά τις δημοφιλείς αναζητήσεις στην Google για το 2023 τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ήταν η σειρά του Pornhub να αποκαλύψει τι αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες την χρονιά που σε λίγες ημέρες τελειώνει.

Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε την παγκόσμια ετήσια έκθεσή του για τα φετίχ με τις περισσότερες αναζητήσεις του 2023.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, την... τιμητική του είχε το περιεχόμενο με τις μεγαλύτερες ηλικίες αφού οι χρήστες αναζητούσαν περισσότερο «σέξι γιαγιά», «MILF» (Mother I'd Like to Fuck), «DILF» (Dad I'd Like to Fuck) και «Cougar» (η γυναίκα που αναζητά ρομαντικές ή σεξουαλικές σχέσεις με πολύ νεότερους άνδρες).

Η δεύτερη πιο δημοφιλής κατηγορία ήταν το «Super Size» και μάλιστα ο όρος «μεγάλο», «μεγαλύτερο», αυξήθηκε κατά 177 % παγκοσμίως.

Στις ΗΠΑ, οι αναζητήσεις «big a...», «bbc» και «big ti...» ήταν στις δημοφιλέστερες, με τον τελευταίο όρο να ανεβαίνει κατά πολύ στην κατάταξη.

Στην τρίτη θέση ήταν αναζητήσεις που είχαν να κάνουν με τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη ή αλλιώς «μηχανές σεξ». Συγκεκριμένα οι χρήστες αναζητούσαν όρους όπως «ρομπότ σεξ», «ρομπότ AI», «ρομπότ 3D» και «ρομπότ anime».

Η τέταρτη πιο δημοφιλής κατηγορία ήταν οι «στολές» αναδεικνύοντας το φετίχ των ανθρώπων για στρατιωτικούς, αστυνομικούς και ένστολα επαγγέλματα. Μάλιστα η αναζήτηση αυτή έχει ξεπεράσει στολές όπως πχ. καμαριέρας ή δασκάλας κλπ. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 332 %, με τον όρο «γυναίκα στρατιωτικός» να κατατάσσεται ως η πέμπτη πιο δημοφιλής, πάνω από τον «στρατιωτικό» και τον «γκέι στρατιωτικό».

Η πέμπτη πιο δημοφιλής κατηγορία ήταν η «σεξουαλική θεραπεία», με όρους όπως «θεραπεία μασάζ», «θεραπεία σεξ» και «θεραπεία ποδιών». Οι αναζητήσεις «θεραπεία» αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, κατά 344% παγκοσμίως σε σχέση με το 2022.

Τι βλέπουν οι Έλληνες στο Pornhub

Ωστόσο, το Pornhub δημοσίευσε και τι είδαν περισσότερο οι χρήστες σε κάθε χώρα, βάζοντας σε κάθε κατηγορία ένα χρώμα.

Όπως φαίνεται στον χάρτη, βάσει χρώματος, αυτό που είδαν περισσότερο οι Έλληνες ήταν το λεσβιακό πορνό.