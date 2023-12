Η στιγμή που 30χρονος τραγουδιστής στη Βραζιλία παθαίνει ανακοπή και πεθαίνει στη σκηνή (vid)

Όσοι παρακολουθούσαν ζωντανά αλλά και από το διαδίκτυο σοκαρίστηκαν όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο θάνατος του 30χρονου τραγουδιστή γκόσπελ Πέντρο Ενρίκε.

Συγκεκριμένα ο τραγουδιστής κατέρρευσε πάνω στη σκηνή το βράδυ της Τετάρτης (13/12), σοκάροντας τους θεατές ενώ μεταδιδόταν ζωντανά και στο διαδίκτυο.

O 30χρονος ερμήνευε το τραγούδι του Vai Ser Tão Lindo σε εκδήλωση, όταν ξαφνικά κατέρρευσε.

Αν δει κάποιος το βίντεο δεν μπορεί να καταλάβει τι συνέβη, αφού ο 30χρονος τραγουδάει κανονικά και τίποτα δεν προμήνυε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.

Η στιγμή που ο τραγουδιστής καταρρέει:

NEW - Brazilian gospel singer Pedro Henrique, 30, collapses and dies during a live performance — Daily Mailpic.twitter.com/evUXAz34nB