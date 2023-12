Μετά από οκτώ χρόνια απουσίας από τη μεγάλη οθόνη, το αγαπημένο μας πάντα επιστρέφει επιτέλους για να μας διασκεδάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το πρώτο τρέιλερ του Kung Fu Panda 4 μόλις κυκλοφόρησε. Το τρέιλερ από την Dreamworks σηματοδοτεί το νέο κεφάλαιο της αγαπημένης σειράς ταινιών κινουμένων σχεδίων, το οποίο κυκλοφορεί 8 χρόνια μετά το Kung Fu Panda 3.

Αφού υποδύθηκε για πρώτη φορά τον χαρακτήρα το 2008, ο Jack Black θα επιστρέψει ως Po για μια ακόμη περιπέτεια ως πολεμιστής του δράκου.

Το «Kung Fu Panda» είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων στο box office, καθώς όλα αυτά τα χρόνια έχει αποφέρει συνολικά κέρδη αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ταινίες έχουν επίσης εμπνεύσει τρεις τηλεοπτικές σειρές: "Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness", "The Paws of Destiny" και "The Dragon Knight".

Το Kung Fu Panda 4 θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 8 Μαρτίου.