Τι είναι η δίαιτα των βραστών αυγών που έχει γίνει viral στο TikTok (vid)

Η δίαιτα των βραστών αυγών, η οποία πρόσφατα συγκέντρωσε την προσοχή ως λύση για την απώλεια βάρους, είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται: ένα πρόγραμμα διατροφής που επικεντρώνεται στην κατανάλωση βραστών αυγών. Το πρόγραμμα αυτό υπόσχεται σημαντική απώλεια βάρους, ισχυριζόμενο ότι βοηθά στην απώλεια έως και 10 κιλών σε μόλις δύο εβδομάδες.

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2018 στο βιβλίο της Arielle Chandler, «The Boiled Egg Diet: The Easy Fast Way to Weight Loss!», και έγινε περαιτέρω δημοφιλής σε πλατφόρμες όπως το TikTok, η δίαιτα αυτή φέρεται να έχει αποτελέσει ακόμη και μέρος της αγωγής της ηθοποιού Nicole Kidman. Η απλότητά της και η υπόσχεση για γρήγορα αποτελέσματα την έχουν κάνει ελκυστική σε πολλούς. Η δομή της δίαιτας είναι απλή: το πρωινό περιλαμβάνει συνήθως τουλάχιστον δύο αυγά και ένα κομμάτι φρούτο, με επιλογές για την προσθήκη λαχανικών ή πρωτεϊνών χαμηλών υδατανθράκων. Το μεσημεριανό και το βραδινό ακολουθούν παρόμοιο μοτίβο, με αυγά ή άπαχες πρωτεΐνες και λαχανικά χαμηλών υδατανθράκων.

Η δίαιτα των βραστών αυγών μοιράζεται χαρακτηριστικά με πολλές άλλες δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων, επιτρέποντας άπαχο κρέας, μη αμυλούχα λαχανικά, φρούτα με χαμηλούς υδατάνθρακες, λίπη και έλαια και μια ποικιλία μπαχαρικών και βοτάνων. Επιτρέπονται επίσης ποτά χωρίς θερμίδες. Ωστόσο, η διαιτολόγος Erin Palinski-Wade, εξέφρασε ανησυχίες στο Women's Health, σημειώνοντας ότι ενώ η δίαιτα αυτή μπορεί να προωθήσει την απώλεια βάρους λόγω της χαμηλής θερμιδικής της φύσης, μπορεί να μην είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Αυτή η δίαιτα, όπως και πολλές εξειδικευμένες δίαιτες, συνοδεύεται από τους περιορισμούς της. Αποκλείει αρκετές ομάδες τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών (όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά και η κινόα), των γαλακτοκομικών προϊόντων (όπως το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι), ορισμένων λαχανικών (όπως οι πατάτες και το καλαμπόκι), των οσπρίων, ορισμένων φρούτων (όπως οι μπανάνες και οι ανανάδες) και των ζαχαρούχων ποτών.

Το ζήτημα της υγιεινής κατά την καθημερινή κατανάλωση αυγών αποτελεί επίσης σημείο συζήτησης. Ενώ τα αυγά είναι μια καλή πηγή πρωτεϊνών και θρεπτικών συστατικών, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τα επίπεδα χοληστερόλης, ειδικά για όσους πάσχουν από ορισμένες παθήσεις. Έτσι, η δίαιτα με βραστά αυγά, όπως και κάθε δίαιτα, θα πρέπει να εξετάζεται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της συνολικής υγείας και των διατροφικών αναγκών του ατόμου.

Συνοψίζοντας, η δίαιτα με βραστά αυγά μπορεί να είναι αποτελεσματική βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η βιωσιμότητά της και η ικανότητά της να παρέχει ισορροπημένη διατροφή είναι αμφισβητήσιμες.