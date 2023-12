Zara: Η απάντηση μετά τον σάλο για την καμπάνια που συσχετίστηκε με τους νεκρούς της Γάζας

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Zara για την αμφιλεγόμενη καμπάνια «The Jacket», η οποία συσχετίστηκε με τους νεκρούς της Γάζας και προκάλεσε εκατομμύρια αντιδράσεις.

Η εταιρεία Zara εκφράζει την λύπη της για την παρανόηση που δημιούργησε η διαφημιστική εκστρατεία με τις ακρωτηριασμένες κούκλες και τα αγάλματα τυλιγμένα στα λευκά που προκάλεσαν κάλεσμα για μποϊκοτάζ από ορισμένους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές.

«Δυστυχώς, ορισμένοι πελάτες αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από τις εικόνες αυτές, που τώρα απομακρύνθηκαν, και είδαν σε αυτές κάτι που δεν έχει σχέση με τις προθέσεις της δημιουργίας τους», αναφέρεται σε μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Zara στο Instagram.

Χιλιάδες σχόλια αναρτήθηκαν στον λογαριασμό αυτόν σχετικά με τις φωτογραφίες της διαφημιστικής εκστρατείας, πολλά συνοδεύονταν από παλαιστινιακές σημαίες, ενώ το #BoycottZara έγινε viral στο Twitter (Χ).

Disgusting editorial campaign by Zara was posted today featuring white shrouded bodies, limbless mannequins, broken concrete, a pine box similar to Muslim coffins, powdery substance some say is like white phosphorus + broken drywall shaped like an upside down Palestine map! pic.twitter.com/5PAYfa9vD6