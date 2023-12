Παρουσίαση στο Ντουμπάι για τις 12 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε η Huawei

Νέα προϊόντα θα κάνουν την εμφάνισή τους την επόμενη εβδομάδα.

Η Huawei ανακοίνωσε μια νέα εκδήλωση που θα λάβει χώρα στις 12 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι.

Από την εικόνα που συνοδεύει τη σχετική πρόσκληση που έφτασε στα ΜΜΕ και έχει τίτλο “Creation of Beauty” αντιλαμβάνεται κανείς πως θα έχουμε παρουσίαση είτε του Huawei MatePad Pro 13.2, είτε του Huawei MatePad Pro 11 2024, είτε και των δύο.

Αυτό που κάνει εντύπωση πάντως είναι η εικόνα δύο αξεσουάρ στο επάνω και δεξιά μέρος της εικόνας που πολλοί εικάζουν πως είναι νέα αξεσουάρ (πιθανότατα ακουστικά) που θα κυκλοφορήσουν με λειτουργικό HarmonyOS.

Περισσότερα την επόμενη εβδομάδα λοιπόν.

The countdown to groundbreaking innovation begins. On December 12, experience a realm where the essence of beauty is revealed. #Huawei #CreationOfBeauty #ComingSoon pic.twitter.com/gbYqTUNgdp