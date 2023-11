Ο Λάνθιμος φωτογράφισε την Emma Stone στον περιφερειακό της Δραπετσώνας

Ο Γιώργος Λάνθιμος επισκέφτηκε την Αθήνα μαζί με την Emma Stone για φωτογράφιση.

Το καλλιτεχνικό ταξίδι της Emma Stone με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο την έχει οδηγήσει από την αγγλική αυλή του 18ου αιώνα στο «The Favourite» μέχρι τα σουρεαλιστικά τοπία των τελευταίων τους εγχειρημάτων, «Poor Things» και «Bleat». Το ταλέντο της Stone και η ευρηματική αφήγηση του Λάνθιμου έχουν σφυρηλατήσει μια κινηματογραφική σύμπραξη που αψηφά τα συμβατικά όρια.

Yorgos Lanthimos drew inspiration from Harry Callahan’s photos of his wife and daughter for his W cover shoot with #EmmaStone. “Emma, apart from being a model and a muse, helped develop the photos,” he says. More from our latest issue: https://t.co/cjbq70mKgl