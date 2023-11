Ο Snoop Dogg «κόβει» το κάπνισμα και δεν τον έχει πιστέψει κανείς: Ο προσωπικός του «στρίφτης» κέρδιζε 40.000 δολάρια το χρόνο (vid)

Viral έχει γίνει η είδηση ότι ο Snoop Dogg αποφάσισε να σταματήσει το κάπνισμα, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να κάνουν λόγο για ένα αργοπορημένο πρωταπριλιάτικο αστείο.

Σε μια απροσδόκητη αποκάλυψη που άφησε άναυδους τους θαυμαστές και τους οπαδούς του, ο Snoop Dogg, ένα είδωλο συνώνυμο της ραπ μουσικής και της κουλτούρας της κάνναβης, ανακοίνωσε ότι σταματάει το κάπνισμα. Ο θρυλικός ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Calvin Broadus Jr., χρησιμοποίησε το Instagram και το X (πρώην Twitter) για να ανακοινώσει την απόφασή του να κόψει το κάπνισμα μαριχουάνας.

Η δήλωση του Snoop Dogg ήταν λιτή και ουσιώδης: «Μετά από πολλή σκέψη & συζήτηση με την οικογένειά μου, αποφάσισα να κόψω το τσιγάρο», ανέφερε, ζητώντας την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά τη διάρκεια αυτής της προσωπικής μετάβασης. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε σοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές να εικάζουν τους λόγους πίσω από αυτή τη σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής. Ενώ κάποιοι αναρωτήθηκαν αν επρόκειτο για ένα καθυστερημένο πρωταπριλιάτικο αστείο, άλλοι αναρωτήθηκαν αν η αλλαγή ήταν μια συνειδητή επιλογή για ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ο Snoop Dogg είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κάνναβη.Η είσοδός του στην τηλεόραση με την εκπομπή μαγειρικής του VH1 στο πλευρό της Martha Stewart συχνά υπαινίχθηκε με χιούμορ αυτή τη συγγένεια, και η εμφάνισή του στο κλασικό cult «Half Baked» εδραίωσε ακόμη περισσότερο τη σύνδεσή του με την κουλτούρα της κάνναβης. Αρκετοί είναι και αυτοί που αναρωτιούνται τι θα κάνει τώρα ο προσωπικός του στρίφτης που κέρδιζε 40.000 δολάρια το χρόνο.

Η σαφήνεια της μελλοντικής σχέσης του Snoop Dogg με την κάνναβη παραμένει θολή. Δεν δηλώνεται ρητά αν απαρνιέται την κάνναβη εντελώς ή απλώς τo κάπνισμα. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της απόφασής του δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Ως μια φιγούρα που έχει υπερασπιστεί και προσωποποιήσει την κανονικοποίηση της κάνναβης, η νέα πορεία του Snoop Dogg θα μπορούσε να επηρεάσει τις δημόσιες αντιλήψεις και συζητήσεις γύρω από τη χρήση της κάνναβης και τη θέση της στη σύγχρονη κοινωνία.



Snoop Dogg apparently doesn't smoke weed now. I used to say if something was impossible that it'd be less likely than Snoop quitting weed. Goddamn I was naive.