Ο Ογκουνσότο μπήκε στο «I'm a celebrity get me out of here»: «Αισθάνομαι τυχερός» (vid)

Δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί σε ριάλιτι, αφού το 2019 ήταν παίκτης του Survivor.

Ένας πρώην ποδοσφαιριστής, ο Πάτρικ Ογκουνσότο μπήκε στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I'm a celebrity get me out of here». Όπως φαίνεται στο τρέιλερ, ο πρώην παίκτης του Εργοτέλη, ο οποίος αγαπάει την Κρήτη και την θεωρεί τόπο του θα είναι στο ριάλιτι, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είχε συμμετάσχει και στο Survivor στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2019.

Η Καλομοίρα τον ρώτησε πως αισθάνεται που είναι στον εκεί για το «I'm a celebrity get me out of here» κι εκείνος απάντησε: «Είμαι τυχερός».

Ποιος είναι ο Πάτρικ Ογκουνσότο

Ο Πάτρικ Ογκουνσότο (γεννημένος 19 Απριλίου 1983στη Νιγηρία) είναι πρώην ποδοσφαιριστής.

Άρχισε την καριέρα επίσημα στον ΑΠΟΕΛ στην ηλικία των 16. Μετά από έναν χρόνο έκανε τη μεταγραφή στον Εργοτέλη Ηρακλείου, που έπαιξε στην τρίτη εθνική. Στην πρώτη του σεζόν, ο Ογκουνσότο σκόραρε 30 γκολ σε 32 παιχνίδια και βοήθησε την ομάδα του να πάει στη Β' Εθνική. Μετά από άλλο ένα βήμα, ο Πάτρικ σκόραρε 11 τέρματα σε 29 παιχνίδια στην Α΄ εθνική, αλλά η ομάδα κατέβηκε ξανά στη Β'. Ο Ογκουνσότο μετά έκανε τη μεταγραφή του στο Βέλγιο στην ομάδα του Βέστερλο, όπου έγινε και ο τοπ σκόρερ με 20 τέρματα σε 31 ματς.

Στις 18 Ιανουαρίου 2008, Ο Ογκουνσότο επέστρεψε στον Εργοτέλη με ένα συμβόλαιο τριών χρόνων, μετά από μια προσέγγιση με την Ισπανική ομάδα της Κάδιθ. Τον Ιούλιο 2013 υπέγραψε στον Αχαρναϊκό, ενώ έμεινε ελεύθερος το Δεκέμβρη του ίδιου έτους. Στις αρχές του 2013 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας. Στη συνέχεια της καριέρας του αγωνίστηκε διαδοχικά σε Δόξα Τριλόφου, Μακεδονικό, Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου και Ποδοσφαιρικό Όμιλο Μουδανιών, στις μικρές κατηγορίες της Ελλάδας.