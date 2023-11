Μοναστηράκι: Viral έγινε η παραολυμπιονίκης που κατάφερε να κατέβει τις κυλιόμενες σκάλες στο μετρό με το αναπηρικό αμαξίδιο (vid)

Viral έχει καταφέρει να γίνει το βίντεο που δημοσίευσε στη προσωπική της σελίδα στο Instagram η παραολυμπιονίκης Αλεξάνδρα Σταματοπούλου.

Όσοι κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς γνωρίζουν πως οι δυσκολίες είναι αρκετές: συνωστισμός, αραιά δρομολόγια και μερικοί καβγάδες αποτελούν κάποιες από τις συνθήκες που δυσχεραίνουν την μεταφορά των πολιτών στη χώρα.

Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, Χάλκινη Παραολυμπιονίκης στο Τόκιο, μέσα από τον τρόπο ζωής της έχει αποδείξει πως δεν αφήνει καμία δυσκολία να σταθεί εμπόδιο στη καθημερινότητα της. Μιλώντας στο 1st GWomens Sports Summit, είχε αναφερθεί στις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στα εφηβικά της χρόνια αλλά και για το σύνδρομο Stiff Person που άλλαξε τα δεδομένα στη ζωή της.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε στη προσωπική της σελίδα στο Instagram κατάφερε να γίνει viral. Πιο συγκεκριμένα στο βίντεο φαίνεται να κατεβαίνει τις κυλιόμενες σκάλες με το αναπηρικό αμαξίδιο. Αντί να χρησιμοποιήσει τον ανελκυστήρα αποφάσισε να πάει από το δύσκολο μονοπάτι. Στη λεζάντα έγραψε «When you are too risky».

Η ίδια έχει δηλώσει πως έχει ορκιστεί να ζήσει στο έπακρο και εμπνέει αρκετούς ανθρώπους μέσα από τη στάση που έχει απέναντι στη ζωή.