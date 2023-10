Η Kim Kardashian ενώνει τις δυνάμεις της με το NBA και το WNBA: Η εταιρεία της γίνεται βασικός χορηγός εσωρούχων

Μια απροσδόκητη συνεργασία ανακοινώθηκε σήμερα (30/10), καθώς η εταιρεία της Kim Kardashian θα προμηθεύει τους αθλητές και τις αθλήτριες του NBA και WNBA αντίστοιχα, με εσώρουχα.

Σε μια απροσδόκητη συνεργασία, η Skims, η γνωστή μάρκα εσωρούχων που συνίδρυσε η Kim Kardashian, σύναψε μια απροσδόκητη συνεργασία με το NBA. Η συνεργασία αυτή έρχεται αμέσως μετά την πρόσφατη είσοδο της Skims στον κόσμο της ανδρικής μόδας και σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για τη μάρκα όσο και για το NBA.

Η Skims, μια μάρκα που ανέβηκε ραγδαία στο προσκήνιο μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, φέρει τώρα τον τίτλο του επίσημου προμηθευτή εσωρούχων του NBA. Η ανακοίνωση αυτή έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και ίντριγκα, καθώς παντρεύει τους κόσμους της μόδας και του επαγγελματικού αθλητισμού με έναν μάλλον μοναδικό τρόπο.

Introducing the SKIMS and NBA partnership. SKIMS is now the Official Underwear Partner of the NBA. @skims @KimKardashian pic.twitter.com/sSffQQye6x

