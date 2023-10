Ένταση στην πορεία για την Παλαιστίνη στην Αθήνα: Η αστυνομία έριξε χημικά έξω από την ισραηλινή πρεσβεία (vids)

Τα ΜΑΤ εμπόδισαν τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν την πρεσβεία του Ισραήλ. Δημιουργήθηκε ένταση με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών απέναντι στους διαδηλωτές.

Ένταση με χημικά και χειροβομβίδες κρότου σημειώθηκε πριν λίγο έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, Η αστυνομία πέταξε χημικά στους διαδηλωτές την ώρα που προσέγγιζαν την ισραηλινή πρεσβεία.

Αυτή την ώρα, το συγκεντρωμένο πλήθος παραμένει στην περιοχή φωνάζοντας συνθήματα για την λευτεριά της Παλαιστίνης.

#BreakingNews #Athens | Police blocked the road leading to the #Israeli Consulate and fired tear gas at the crowd, including many children.#Greece #antireport #Palastine https://t.co/1Y0OijO6DM pic.twitter.com/upIlaTS6dw