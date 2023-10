Γιατί οι Fujiya & Miyagi πρέπει να μπουν στη μουσική λίστα σου;

Οι Steve Lewis και David Best κατάφεραν να συνδυάσουν ηλεκτρονική μουσική με indie rock στοιχεία και έξυπνο - χιουμοριστικό στίχο

Πόσο εύκολο είναι να σε εμπιστευτούν κορυφαία παραγωγοί για να «ντύσεις» με τα soundtrack σου, πασίγνωστες σειρές; Breaking bad, How to get away with Murder, Misfits, είναι οι κορυφαίες συνεργασίες της μπάντας που τα τελευταία χρόνια απολαμβάνει την επιτυχία έχοντας μπει σε σταθερά ανοδική τροχιά.

"Ankle Injuries," "Uh" και "Collarbone" είναι από τα πιο αντιπροσωπευτικά τραγούδια τους που με σαγηνευτικό ρυθμό έστρεψαν τα βλέμματα και τα αυτιά μουσικόφιλων πάνω τους.

Η μοναδικότητα των Fujiya & Miyagi βρίσκεται βέβαια στο προσόν τους να μιξάρουν τις μουσικές επιρροές τους αβίαστα, εξασφαλίζοντας ένα διακριτό και μοναδικό ήχο που τους κάνει να ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη indie σκηνή.

Οι ρυθμοί που επιμένουν, με τις catchy μελωδίες αλλά και τις μίνιμαλ ηλεκτρονικές πινελιές φέρνουν άψογα στην επιφάνεια τα vocals του David Best. Η ατμόσφαιρα αυτή, μεταφέρεται ανεπηρέαστα και στα lives τους κάνοντας τα μια μοναδική εμπειρία για όσους παρευρεθούν σε αυτά.

Το «πέρασμά» τους από τη μικρή οθόνη δεν ήταν τυχαίο. Το σημάδι που άφησαν με τις μουσικές τους να ντύνουν σημαντικές moody σκηνές, δείχνει το πως το industry χρησιμοποίησε την ένταση και το χαρακτήρα για να προκαλέσει ακόμη πιο έντονα συναισθήματα στον θεατή.

Ο ιδιαίτερος ήχος τους, πήρε έτσι ακόμα μεγαλύτερη έκταση στην mainstream σκηνή.

Τι μας περιμένει στο live τους;

Η μπάντα είναι γνωστή για τα ενεργητικά και συμμετοχικά live τους με τη σκηνική παρουσία τους να φέρνει στα μάτια μας την ευκαιρία να συνδεθούμε βαθύτερα μαζί τους. Με… διαρκείας σε μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης έχοντας μοιραστεί σκηνές με τους New Order, The Fall και Rodriguez έρχονται πιο έτοιμοι από ποτέ για να γνωρίσουν το ελληνικό κοινό.

Στο όνομά τους μια ιαπωνική κατασκευάστρια πικάπ συναντά τον… "Miyagi" από τον διάσημο δάσκαλο του The Karate Kid. Όλοι μαζί, μας έρχονται το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στο Fuzz Club!

Ο ηλεκτρονικός παλμός του κουαρτέτου από το Μπράιτον που παντρεύει την 80s synth pop με τη μουσική του Giorgio Moroder, έχοντας στις αποσκευές τους 9 studio albums έρχονται να μας υπενθυμίσουν πως και με το ροκ μπορείς να χορέψεις!