Συναγερμός σε σχολείο της Γαλλίας: Η στιγμή που 20χρονος μαχαιρώνει θανάσιμα έναν καθηγητή (vid)

Ένας καθηγητής έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη βόρεια Γαλλία. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Ένας 20χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε σχολείο στην περιοχή Αράς της Γαλλίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας καθηγητής, ο οποίος βγήκε στο προαύλιο προσπαθώντας να τον αποτρέψει και να σώσει τους μαθητές.

Islamist terrorists strike in France. A teacher murdered in Northern France and 2 seriously injured by 'Allahu Akbar' screaming Muslim boys identified as Mohamed Mogouchkov, a Chechen born in Russia. He was known to French police for having radical Islamic beliefs. Two arrested.