The Missing Fourth Guest είναι ο τέταρτος κατα σειρά δίσκος του ομώνυμου τρίο Lia Hide, με τραγουδίστρια φυσικά τη Lia που κυκλοφόρησε από την indie Conch Town Records, στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Για την ταλαντούχα Lia Hide (Λία Γεωργακοπούλου) είχατε διαβάσει πολύ καιρό πριν στο Gazzetta . Ωστόσο η νέα δισκογραφική της δουλειά έχει ήδη αποσπάσει αρκετά... Likes από τον κόσμο και όχι μόνο. H Lia - αυτό το πολυπράγμων κορίτσι της σκοτεινής αγγλόφωνης μουσικής της χώρας μας – δεν χρειάζεται συστάσεις: έχει συνεργαστεί με δεκάδες καλλιτέχνες σε πολυποίκιλα projects και έχει μετάσχει σε πολυάριθμες Ελληνικές και διεθνείς συλλογές.

The Missing Fourth Guest είναι ο τέταρτος κατα σειρά δίσκος του ομώνυμου τρίο Lia Hide και κυκλοφόρησε απο την indie Conch Town Records, στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Στην παραγωγή είναι η Lia Hide, η μίξη έγινε απο τον Ian Shaw (WarmFuzz Productions, USΑ) και το mastering απο τον Denis Blackaham (Skye Mastering, UK). Η trip -hop αισθητική της Lia, η κλασσική και jazz παιδεία της, αλλά και η αγάπη της για την progressive rock, δένει με την ευφυΐα των George Rados (drums) και Aki’Base (bass) δημιουργώντας ένα νέο είδος avant pop, μοναδικό, διαυγές και πολυεπίπεδο.

Είναι σαν οι μουσικές της Kate Bush και της Tori Amos να αναμειγνύονται με την αισθητική των Massive Attack, Nick Cave and The Bad Seeds, Anne Clark, Cocteau Twins και Radiohead. To dark wave συναντά soundtrack ενορχηστρώσεις, το πιάνο μπλέκεται με στιβαρά sub και θυμωμένες κιθάρες και οι στίχοι αγγίζουν ολα αυτά που δεν

τολμάμε να παραδεχτούμε πως φοβόμαστε.

Ο δίσκος πρωτοπαρουσιάστηκε στο Athens International Jazz Festival, 2022 καθώς η Lia Hide επιλέχθηκε ως JAZZ+ συμμετοχή, και στο Athens Music Week, 2022, και μετρά ήδη πάνω απο 40 παρουσιάσεις στην Ευρώπη σε φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους. Παράλληλα η Lia Hide βρέθηκε να εκπροσωπεί την Ελλάδα ως φιναλίστ στα HEMI music awards, 2023. Ο δίσκος συνοδεύεται απο 8 βίντεο-κλιπ, ένα για κάθε κομμάτι και ενώ τα βίντεο των Dinner και Cloud έχουν αποσπάσει δεκάδες βραβεία σε διεθνή film και video φεστιβάλ και διαγωνισμούς. Το δε Wynonna, θα αποτελέσει το 8ο και τελευταίο video clip του δίσκου, που θα βγει στις 10 Οκτωβρίου.

Το μουσικό αυτό trio δημιουργήθηκε το 2013. Η Lia Hide μετράει τέσσερις προσωπικούς δίσκους στο ενεργητικό της (με το ντεμπούτο άλμπουμ της σε κυκλοφορία απο την ΕΜΙ-Universal) και δεκάδες συμμετοχές και συνεργασίες σε δισκογραφίες άλλων μουσικών, καθώς και συλλογές εγχώριας και διεθνούς κυκλοφορίας. ‘Εχει περιοδεύσει στην Ευρώπη επανειλημμένα, ενώ έχει εμφανιστεί σε Καναδά και Η.Π.Α και έχει πραγματοποιήσει πάρα πολλές εμφανίσεις δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο (Tricky, Kovacs, Kadebostany, Anneke Van Giersbergen, Joseph Van Wissem, KBHTA, Ida Nielsen κ.α.).

Lyrics (Στίχοι) by Lia Hide

Music (Μουσική) by Lia Hide, Aki'Base, George Rados

Arranged & Produced (Παραγωγή) by Lia Hide, Aki'Base, George Rados

Mixed (Μείξη) by Ian Shaw at Warmfuzz Productions (Key West, Florida, USA)

Mastered by Denis Blackham at Skye Mastering (Isle of Skye. UK)

Recorded (Ηχογραφήθηκε) at DontHideMe (Kypseli, Athens, GR) during the Covid-19 lockdowns (2020-2021)

Additional recordings (Επιπρόσθετες ηχογραφήσεις) by Giotis Paraskevaides at Studio Aux. (Exarhia, Athens, GR)

Vocals, Keys (Φωνητικά και πλήκτρα), Programming: Lia Hide, Bass (Μπάσο), d.Bass: Aki'Base, Drums (Ντραμς): George Rados, Guitars (Κιθάρες): Dennis Morfis

Trumpet (Τρομπέτα): Stelios Chatzikaleas, Guest Guitar (Γκεστ κιθάρα): Panos Angelothanasis

Album cover photo (η κεντρική φωτογραφία του άλμπουμ) by George Geranios., Cover art and design by Lia Hide