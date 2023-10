Ξένοι αναλυτές δεν μπορούν να πιστέψουν την αποτυχία των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών να εντοπίσουν οποιαδήποτε σημάδια αυτής της αιφνιδιαστική επίθεσης.

Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν σειρά βίντεο που φέρεται να έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς καταγράφοντας βήμα βήμα πως έγινε η αιφνιδιαστική επίθεση στις νότιες περιοχές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα πλάνα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, οι Παλαιστίνιοι μαχητές πρώτα βομβάρδισαν τους πύργους ελέγχου στα σύνορα και στη συνέχεια τα παρατηρητήρια. Αργότερα, εκτόξευσαν εκατοντάδες ρουκέτες την ώρα που αλεξιπτωτιστές (paragliders) περνούσαν πάνω από τα σύνορα. Εν τέλει δυνάμεις της Χαμάς πλησίασαν τον συνοριακό χάρτη και άνοιξαν τρύπες προκειμένου να περάσουν σε ισραηλινά εδάφη εκατοντάδες μαχητές.

A compilation of Hamas clips shows how the terror group invaded southern Israel yesterday. First they bombed Israeli observation towers and weapons systems on the border, then fired hundreds of rockets as terrorists on paragliders flew over the border. Moments later, Hamas… pic.twitter.com/D4iIoCV51q