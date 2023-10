Ευρυδική Παπαδοπούλου: «Κάνω το καλύτερο κρεβάτι... εννοώ το στρώσιμο» (vid)

Μίλησε και για τα unfollow στο Instagram.

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου μίλησε στην εκπομπή «Breakfast Star» παίζοντας στο παιχνίδι θάρρος ή αλήθεια.

Αναφέρθηκε σε πρώην συμπαίκτες της στο Survivor, σ' εκείνους που δεν κάνει πλέον παρέα μαζί τους, απάντησε για τα unfollow στο Instagram, ενώ αποκάλυψε ότι της έκανε δώρο ο σύντροφός της ένα μονόπετρο.

«Η μεγαλύτερη κατινιά που έχω κάνει είναι να ψάξω το κινητό του αγαπημένου μου. Όταν ψάχνεις, κάτι βρίσκεις. Το ακριβότερο δώρο που έχω δεχθεί είναι το μονόπετρο που φοράω, θα έχουμε ευχάριστα! Στη Βρισηίδα Ανδριώτου και τον Σπύρο Μαρτίκα εύχομαι βίον ανθόσπαρτον. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, δεν θα στήριζα κάποιες γυναίκες, θα απείχα. Κάνω συνέχεια unfollow, το τελευταίο που έκανα ήταν στην Ελευθερία Ελευθερίου. Πρώτα είδα ότι με έκανε εκείνη και μετά την έκανα κι εγώ», είπε αρχικά η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου είπε στη συνέχεια: «Κάνω το καλύτερο κρεβάτι, εννοώ ότι το στρώνω πολύ ωραία. Με πήραν για το "I’ m celebrity get me out of here", ωραία είναι τα λεφτά, νομίζω ότι είναι 8.000 ευρώ την εβδομάδα. Τα υπολόγισα για ένα μήνα και δεν θα έβγαζα πολλά και το άφησα. Δεν έχω κάνει ποτέ one night stand και δεν μου αρέσει καθόλου, δεν είμαστε ζώα».