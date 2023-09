Ενεργοποιείται -αλλά μόνο για όσους πληρώνουν- οι λειτουργίες κλήσεων στο X/Twitter

Καταφθάνουν για να προσφέρουν εξτρά δυνατότητες στους χρήστες.

Ο Elon Musk έχει δηλώσει πολλές φορές πως θέλει να κάνει το Χ (τη μετεξέλιξη του Twitter) την απόλυτη εφαρμογή για τον μέσο χρήστη του internet. Ένα μέρος που θα μπορεί δηλαδή να κάνει τα πάντα χωρίς να χρειάζεται περισσότερες διαφορετικές εφαρμογές εγκατεστημένες στη συσκευή του. Μέσα στις υπηρεσίες που έρχονται είναι και αυτές για κλήσεις φωνής και video.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.