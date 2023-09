Αντίστροφη μέτρηση για το Panik Concert 2023 by opaponline.gr

Το πιο δυνατό line-up στο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

Δείτε ποιοι καλλιτέχνες συμμετέχουν και πώς θα διεκδικήσετε προσκλήσεις

Η Panik Records παρουσιάζει το μουσικό γεγονός της χρονιάς, το Panik Concert 2023 by opaponline.gr, τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, με 35 καλλιτέχνες να τραγουδούν τα μεγαλύτερα hits της χρονιάς συνοδεία big band!



Τραγουδούν (αλφαβητικά):



Ήβη Αδάμου

Δήμος Αναστασιάδης

Νίκος Απέργης

Κωνσταντίνος Αργυρός

Μελίνα Ασλανίδου

Δέσποινα Βανδή

Ηλίας Βρεττός

Καίτη Γαρμπή

Λένα Ζευγαρά

Πέγκυ Ζήνα

Πέτρος Ιακωβίδης

Έλλη Κοκκίνου

Γιώργος Λιβάνης

Κατερίνα Λιόλιου

Τάνια Μπρεάζου

Πάολα

Αναστάσιος Ράμμος

Αντώνης Ρέμος

Χριστίνα Σάλτη

Θοδωρής Φέρρης

Ελένη Φουρέιρα

Evangelia

Foxy Lee

FΥ

Josephine

Kings

Klavdia

Andrew Lambrou

Light

Playmen

Stan Αντιπαριώτης

Thug Slime

Trannos

Zaf



Το Panik Concert 2023 by opaponline.gr θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος).

Παρουσιάζει η Ελεονώρα Μελέτη. Σκηνοθετεί ο Φωκάς Ευαγγελινός.



Προσκλήσεις αποκλειστικά στο opaponline.gr.



Μεγάλος χορηγός:

opaponline.gr

Έχεις όρεξη για διασκέδαση; Το opaponline.gr, ο Μεγάλος Χορηγός του πολυαναμενόμενου Panik Concert και ο πιο fun online προορισμός, μας καλεί να ζήσουμε μαζί μια αξέχαστη συναυλιακή εμπειρία. Η πιο μεγάλη παρέα θα βρίσκεται εκεί και το opaponline.gr σε περιμένει να την ανακαλύψεις! Stay tuned!



Χορηγοί:

Βacardi

Το Bacardi είναι το πιο πολυβραβευμένο ρούμι στον κόσμο. Παλαιωμένο κάτω από τον Ήλιο της Καραϊβικής, σε προκαλεί να βρεις τον ρυθμό σου! Φτιάξε ένα Bacardi Mojito και Do What Moves You! Απολαύστε Υπεύθυνα!



Anatol

Ο Οίκος Κοσμημάτων Anatol φέρνει τη λάμψη σε κάθε event με φαντασμαγορικά κοσμήματα ντυμένα με υψηλής ποιότητας διαμάντια. Μαζί με τα λαμπερά αστέρια της Panik, αστράφτει ακόμα περισσότερο, θυμίζοντας σε όλους πως κάθε στιγμή της ζωής είναι μοναδική, όπως και κάθε κόσμημα.



Χορηγός επικοινωνίας:

MEGA

ENTER THE PANIK WORLD



