Οι Villagers of Ioannina City έρχονται στο Λυκαβηττό

Οι Villagers of Ioannina City στη σκιά του ομορφότερου λόφου της Αθήνας.

Οι Villagers of Ioannina City θα εμφανιστούν την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, σε μια συναυλία που θα συζητιέται για καιρό. Η επαναλειτουργία του θρυλικού θεάτρου του Λυκαβηττού μοιάζει ιδανική αφορμή για να δούμε το πιο δημοφιλές ελληνικό συγκρότημα της γενιάς του υπό το φως του φεγγαριού που θα σκεπάσει τον αθηναϊκό ουρανό, δημιουργώντας ένα αλησμόνητο σκηνικό.

Οι Villagers of Ioannina City μπήκαν από τα πρώτα τους βήματα στην εμπροσθοφυλακή της ανατέλλουσας και κοχλάζουσας ελληνικής σκηνής, χαρίζοντας στη γενιά τους τραγούδια και live εμφανίσεις που θα τους συνοδεύουν χρόνια.

Από το συγκλονιστικό ντεμπούτο τους Riza μέχρι το υπέροχο Age of Aquarius, οι Villagers of Ioannina City έχτισαν το όνομα και τη φήμη τους μέσα από οργιαστικά live sets και sold out shows στους μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους της Ελλάδας. Λίγο πριν οργώσουν την Ευρώπη με αφορμή μια ακόμη υπέρ-επιτυχημένη περιοδεία με 28 έως τώρα ανακοινωμένους σταθμούς, οι Villagers θα δώσουν μια τεράστια συναυλία μπροστά στο αθηναϊκό κοινό που αδημονεί για να τους δει επί τω έργω.

Η συγκυρία της επαναλειτουργίας του θεάτρου του Λυκαβηττού δίνει την ευκαιρία σε όλους μας να απολαύσουμε μια καθηλωτική μουσική εμπειρία, ανεβαίνοντας στον πιο όμορφο και ιστορικό λόφο της πρωτεύουσας.

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου οι Villagers of Ioannina City θα ολοκληρώσουν τον κύκλο συναυλιών τους γύρω από την «εποχή του Υδροχόου», πριν αφοσιωθούν στην δημιουργία του επόμενου, πολυαναμενόμενου, δίσκου τους, με τον ιδανικότερο τρόπο.

Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, με πολλούς καλεσμένους επί σκηνής και προσκεκλημένους γύρω από αυτήν αλλά και τον κόσμο που δεν θα λείψει από αυτήν την ιστορική νύχτα.

Πληροφορίες

Τα εισιτήρια στοιχίζουν 15€

Προπώληση εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικά μέσω της www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό κέντρο Ticketmaster: 211 1981535

Για αγορές μέσω internet/call canter υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή του εισιτηρίου