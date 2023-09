Το νεκροταφείο των ποδηλάτων: Για ποιο λόγο χιλιάδες δίκυκλα καταλήγουν στο βυθό των καναλιών του Άμστερνταμ (vid)

Μια από τις ευρωπαϊκές πόλεις που φημίζεται ότι οι κάτοικοι της μετακινούνται, κατά κύριο λόγο, με ποδήλατα, είναι το Άμστερνταμ. Για ποιο λόγο όμως χιλιάδες ποδήλατα καταλήγουν στο βυθό της θάλασσας.

Η σχέση αγάπης του Άμστερνταμ με τα ποδήλατα είναι αναμφισβήτητη. Με το εντυπωσιακό 78% του πληθυσμού της πόλης να κατέχει τουλάχιστον ένα ποδήλατο, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτά τα δίκυκλα φαίνεται να ξεπερνούν σε αριθμό τους ίδιους τους κατοίκους. Ωστόσο χιλιάδες ποδήλατα βρίσκουν το δρόμο τους στα κανάλια του Άμστερνταμ κάθε χρόνο.

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, καθώς εκτιμάται ότι στην πόλη κυκλοφορούν 881.000 ποδήλατα σε σύγκριση με περίπου 851.573 μόνιμους κατοίκους. Παρόλο που αυτά τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να μην είναι αλάνθαστα, δίνουν μια συναρπαστική εικόνα της ποδηλατικής κουλτούρας του Άμστερνταμ.

