Σώματα «εξωγήινων» που βρίσκονται στη Γη εδώ και χίλια χρόνια βρέθηκαν στο Περού: Έχουν τρία δάχτυλα και μεταλλικά εμφυτεύματα (vid)

Σε μια εξαιρετική τροπή των γεγονότων, μεξικανοί πολιτικοί παρουσίασαν αυτή την εβδομάδα δύο μουμιοποιημένα πτώματα, συνοδευόμενα από ισχυρισμούς ενός ειδικού σε θέματα UFO, ότι τα λείψανα αυτά παρέχουν αναμφισβήτητες αποδείξεις για «μη ανθρώπινους σκελετούς». Η σοκαριστική επίδειξη έγινε κατά τη διάρκεια δημόσιας ακρόασης στο Κογκρέσο στο Μεξικό για τα αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα (UAP), εγείροντας πλήθος ερωτημάτων και πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις.

Τα δύο αινιγματικά σώματα, τα οποία διαθέτουν μόνο τρία δάχτυλα σε κάθε χέρι και επιμήκη κεφάλια που θυμίζουν δημοφιλείς απεικονίσεις εξωγήινων όντων, εκτέθηκαν σε παραθυρόφυλλα. Ο ειδικός σε θέματα UFO, Jaime Maussan, ο οποίος παρουσίασε τα δείγματα, υποστήριξε ότι χρονολογούνται μεταξύ 700 και 1.800 ετών. Οι εικόνες ακτίνων Χ αποκάλυψαν ότι ένα από τα πτώματα περιείχε μυστηριώδη «αυγά» στο εσωτερικό τους, αυξάνοντας την ίντριγκα γύρω από τα ευρήματα αυτά.

Σύμφωνα με τον Maussan, οι υποτιθέμενες δοκιμές DNA σε αυτές τις μικρές μορφές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν αποτελούν μέρος της γήινης εξέλιξης. Ο ίδιος τόνισε ότι τα πλάσματα αυτά δεν ανακαλύφθηκαν μετά από συντριβή UFO, αλλά μάλλον βρέθηκαν σε ορυχεία και στη συνέχεια απολιθώθηκαν. Ο Maussan δήλωσε με τόλμη: «Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται (η εξωγήινη ζωή) σε τέτοια μορφή και νομίζω ότι υπάρχει σαφής απόδειξη ότι έχουμε να κάνουμε με μη ανθρώπινα δείγματα που δεν σχετίζονται με κανένα άλλο είδος στον κόσμο μας».

