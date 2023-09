Off The Hook: Το μεγαλύτερο hip hop φεστιβάλ της χώρας επιστρέφει στην Τεχνόπολη

Διεθνείς και Έλληνες rappers συμπληρώνουν το line-up του Off The Hook Festival που επιστρέφει και φέτος στην Τεχνόπολη.

Tο Off The Hook Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2023, για ένα διήμερο αφιερωμένο στην κουλτούρα της hip hop σκηνής. Κορυφαίοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική δίνουν ραντεβού για μια γιορτή που θα μείνει σε όλους αξέχαστη.

Το φετινό lineup που έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία είναι: BLOODY HAWK, ΕΘΙΣΜΟΣ, ANSER x EVERSOR, PSYCHO REALM, HGEMONA$, DANI GAMBINO, ΜΙΚΡΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ x TSAKI, BEATS PLIZ,WANG και πολλοί άλλοι.

Το Off The Hook Festival, πιστό κάθε χρόνο στους δεσμούς που έχει αποκτήσει με το κοινό του, καλεί κάθε θεατή να ζήσει την απόλυτη Off The Hook εμπειρία δημιουργώντας ένα line-up που ικανοποιήσει κάθε θαυμαστή σε ένα ταξίδι μέσα στην πιο αυθεντική έκφραση της χιπ χοπ μουσικής.

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας με ένα κλικ εδώ.

Για απορίες επικοινωνείτε με το [email protected]