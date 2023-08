Πάμε Στοίχημα με το καλύτερο Cash Out που δόθηκε ποτέ στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Auto & Partial Cash Out για να έχεις ακόμη καλύτερο έλεγχο στο στοίχημα σου.

Tα play off των Κυπέλλων Ευρώπης ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες δίνουν μάχες για την πρόκριση. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός κυνηγάνε την ανατροπή στα εντός έδρας ματς με την Αντβέρπ και την Μπράγκα, αντίστοιχα. Χρειάζονται νίκη με πάνω από 1 γκολ διαφορά για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League.

Ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη του 3-1 κατά της Τσουκαρίτσκι, θέλει να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τους ομίλους του Europa League στον αγώνα ρεβάνς στη Σερβία. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 την Χαρτς και με νίκη ή ισοπαλία στην Τούμπα παίρνει το εισιτήριο για τους ομίλους του Europa Conference League.

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και bet builder που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό παίκτη προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα play off των Κυπέλλων Ευρώπης. Το Cash Out του Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ ανανεώθηκε και έγινε καλύτερο από ποτέ. Για πρώτη φορά μπορείς να κάνεις Partial ή Auto Cash Out μέσω του OPAPSTORE app όποια στιγμή θέλεις.

Στα παιχνίδια Παναθηναϊκός-Μπράγκα, ΑΕΚ-Αντβέρπ, Τσουκαρίτσκι-Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ-Χαρτς το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και την «Επιστροφή Στοιχήματος»*.

Ελλάδα-Νέα Ζηλανδία με «Air Back»* από το Πάμε Στοίχημα

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ η Εθνική Ομάδα δίνει αύριο (15:40) το τελευταίο της παιχνίδι στον 3ο όμιλο κόντρα στη Νέα Ζηλανδία. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας, καθώς και το «Air Back»*.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρεται και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* στον σημερινό αγώνα Γερμανία-Φινλανδία (10:30) και στο αυριανό παιχνίδι Γεωργία- Βενεζουέλα (11:00).

