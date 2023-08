Ακμή - Πόσο ρόλο παίζει η Βιταμίνη C στην αντιμετώπιση της

Ο Δερματολόγος Απόστολος Καραλέξης Διευθυντής της DermaHairClinic και τ. Διευθυντής της Δερματολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών σε συνέντευξή του μας αναλύει τα αίτια της ακμής και τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η βιταμίνη C.

Τι είναι η ακμή;

Η ακμή είναι μια συνηθισμένη πάθηση που προκαλεί φλεγμονή στο δέρμα και μπορεί να εμφανιστεί με διάφορους τρόπους, από μικρά στίγματα και σπυράκια έως βαθιά και επώδυνα, με σχηματισμό ουλών. Η ακμή μπορεί να είναι επώδυνη και επίμονη

Οι κύριες αιτίες της Ακμής είναι:

-Υπερβολικά λιπαρό δέρμα.

-Κληρονομικότητα

-Διακυμάνσεις ορμονών

-Φάρμακα που περιέχουν ορμόνες όπως τα αντισυλληπτικά

-Άγχος - στρες

-Διατροφή

Και ενώ η ακμή μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους, υπάρχει ένα συστατικό που χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι για να διαχειριστούν την ακμή τους: η Βιταμίνη C.

Μπορεί η βιταμίνη C να χρησιμοποιηθεί στη φροντίδα του δέρματος;

Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και αυτό την καθιστά απαραίτητο συστατικό για την περιποίηση του δέρματος. Η βιταμίνη C προστατεύει το δέρμα σας και αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου. Όμως η βιταμίνη C έχει επίσης και αντιφλεγμονώδη δράση και αυτό είναι απαραίτητο για την αντιμεπώπιση της ακμής.

Πως βοηθάει η Bιταμίνη C την Ακμή

Η βιταμίνη C μπορεί να είναι αποτελεσματική στη θεραπεία όλων των τύπων ακμής. Μερικοί τρόποι με τους οποίους η βιταμίνη C βοηθά στη θεραπεία της ακμής:

-Μειώνει τα σημάδια ακμής, επεμβαίνοντας στην παραγωγή κολλαγόνου

-Μειώνει τη φλεγμονή, επεμβαίνοντας και μειώνοντας την παραγωγή των κυτοκινών που είναι υπεύθυνες για τον μηχανισμό της φλεγμονής και για τη δημιουργία των κόκκινων σημαδιών της ακμής

-Προωθεί την παραγωγή κολλαγόνου διεγείροντας τους ινοβλάστες του δέρματος

-Βελτιώνει την υπερμελάγχρωση αναστέλλοντας την παραγωγή της μελανίνης

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη βιταμίνη C;

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Βιταμίνη C, τοπικά αλλά και ως συμπλήρωμα διατροφής.

Τοπικά :

Οι οροί βιταμίνης C είναι συμπυκνωμένα προϊόντα με βάση το νερό που εφαρμόζετε στο δέρμα σας μετά τον καθαρισμό, ενώ αμέσως μετά μπορεί να εφαρμοστεί η ενυδατική κρέμα. Είναι πολύ ισχυρά και για αυτόν τον λόγο, είναι δημοφιλή για τη θεραπεία της ακμής. Ωστόσο, σε ευαίσθητο δέρμα οι οροί με βιταμίνη C μπορεί να είναι ερεθιστικοί και σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να δοκιμάσετε κάποια κρέμα που είναι λιγότερη συμπυκνωμένη και λειτουργεί σε όλους τους τύπους δέρματος.

Συμπληρώματα βιταμίνης C:

Η βιταμίνη C είναι γνωστό ότι αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διατροφής σας με πολλά οφέλη για την υγεία, όπως η ενίσχυση του ανοσοποιητικού, η πτώση της αρτηριακής πιέσεως και η αύξηση της πρόσληψης σιδήρου. Ωστόσο, η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες παρενέργειες κυρίως στομαχικές, γι’ αυτό θα ήταν καλύτερα να μιλήσετε με το γιατρό σας για να βεβαιωθείτε ότι τα συμπληρώματα είναι κατάλληλα για εσάς.

Πώς να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε βιταμίνη C για τη θεραπεία της ακμής

Αναζητήστε προϊόντα που περιέχουν Βιταμίνη C. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προϊόντα βιταμίνης C συνδυαστικά με άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ρετινόλης. Πολλοί άνθρωποι έχουν καλύτερα αποτελέσματα εάν χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα πρωί ή μόνο βράδυ ή πρωί και βράδυ ανάλογα με τον τύπο του δέρματός τους. Πάντα με την συμβουλή ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δερματολόγου.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να καθαρίσει η ακμή με τη βιταμίνη C;

Το πόσο καλά λειτουργεί η βιταμίνη C για εσάς θα εξαρτηθεί από το δέρμα σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το στο δέρμα σας καθημερινά.

