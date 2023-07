Βερολίνο: Η στιγμή που δύο άνθρωποι πηδούν από κτίριο για να σωθούν από τη φωτιά (vid)

Πάνω από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την καταπολέμηση της σφοδρής πυρκαγιάς που απειλούσε τη ζωή όλων όσων βρίσκονταν στο κτίριο.

Το Βερολίνο, μια πόλη γνωστή για τον ζωντανό πολιτισμό και την ιστορία της, κατακλύστηκε από θλίψη καθώς έγινε γνωστή η είδηση μιας καταστροφικής πυρκαγιάς που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα την Παρασκευή (28/7).

Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά ξέσπασε στον 12ο όροφο του 15ώροφου κτιρίου, δημιουργώντας μια τρομακτική και απειλητική για τη ζωή των ενοίκων του κατάσταση. Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο σε μια απέλπιδα προσπάθεια να διασώσουν τους εγκλωβισμένους στο εσωτερικό του κτιρίου.

🔥🇩🇪🔞 - #BREAKING: Fire drama in #Berlin - two tenants die after jumping from a burning skyscraper in #Kreuzberg. pic.twitter.com/QHaXsBeh5V