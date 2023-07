Ο Andrew Tate κυκλοφόρησε κόμικ στο οποίο πολεμά το «Matrix»: Η εξωπραγματική τιμή πώλησης έχει νευριάσει τους θαυμαστές του (vid)

Οι θαυμαστές του έμειναν σαστισμένοι από την υψηλή τιμή, αναρωτώμενοι τι θα μπορούσε να δικαιολογήσει ένα τόσο μεγάλο ποσό.

Σε μια απροσδόκητη τροπή των γεγονότων, ο πρώην kickboxer Andrew Tate εξέπληξε τον κόσμο με το τελευταίο του επιχειρηματικό εγχείρημα. Η είδηση για το νέο του κόμικ, με τίτλο «Top G», έπιασε πολλούς απροετοίμαστους, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο και τον αδελφό του Tristan που τα βάζουν με το Matrix.

Ωστόσο, η προσοχή γρήγορα μετατοπίστηκε από την ιστορία στο εντυπωσιακό κόστος αυτού του «συλλεκτικού» αντικειμένου, το οποίο κοστίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 97 δολαρίων. Οι θαυμαστές του έμειναν σαστισμένοι από την υψηλή τιμή, αναρωτώμενοι τι θα μπορούσε να δικαιολογήσει ένα τόσο μεγάλο ποσό.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της DNG Comics, ο Andrew Tate προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εξήγηση για την υψηλή τιμή του κόμικ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, ισχυρίζεται ότι οι ιστορίες του αποκαλύπτουν τις κρυμμένες αλήθειες του Matrix, ενθαρρύνοντας τους αναγνώστες να απελευθερωθούν από τις ψυχικές αλυσίδες και να αγκαλιάσουν τη δύναμη και την αλήθεια. Τα κόμικς τοποθετούνται ως μέσο για να ενδυναμώσουν τους νέους άνδρες να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους και να γίνουν οι υπερήρωες της δικής τους ζωής.

The day has arrived.



Top G: Breaking Illusions.



A limited edition first, Top G in his battle with the Matrix.



Will you be part of the iconic history?



Available now at https://t.co/mWVqmp5zjs pic.twitter.com/syIBqqyOrC