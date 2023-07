Άρχισε να φωνάζει σε επιβάτες αεροπλάνου και κανείς δεν κατάλαβε το λόγο: «Πίσω μου κάθεται κάποιος που δεν είναι αληθινός» (vid)

Εκατομμύρια άνθρωποι στο διαδίκτυο προσπαθούν να καταλάβουν τον λόγο που μια γυναίκα άρχισε να απειλεί τους επιβάτες αεροπλάνου.

Σε ένα περίεργο περιστατικό που έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια γυναίκα απέκτησε viral φήμη μετά την εμφάνιση ενός βίντεο που καταγράφει το ασυνήθιστο και πανικόβλητο ξέσπασμά της σε ένα αεροπλάνο στο TikTok και το Twitter.

Το βίντεο, που μοιράστηκε με ένα Tweet, έχει συγκεντρώσει πάνω από 4,2 εκατομμύρια προβολές, παρουσιάζοντας την αινιγματική κατάσταση. Στα πλάνα, η γυναίκα φαίνεται να κατευθύνεται προς το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, προειδοποιώντας επειγόντως τους συνεπιβάτες της για μια αντιληπτή απειλή.

Στο βίντεο, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι αποβιβάζεται από το αεροπλάνο επειδή κάποιος που κάθεται στο πίσω μέρος «δεν είναι αληθινός». Προσθέτει ακόμη ότι οι υπόλοιποι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν να «πεθάνουν μαζί του» ή να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

She was taking ZERO chances pic.twitter.com/KfCfRX6uRI