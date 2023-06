Δωρεάν session για τον κλάδο των Sports Analytics

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και απαιτεί μόνο τη συμπλήρωση μίας φόρμας.

Αξιοποιώντας την εμπειρία από 10.000 πελάτες, η ομάδα του Workearly μοιράζεται τις γνώσεις της για την αγορά των Sports Analytics. Για πρώτη φορά από το Workearly Sports Analytics School.

Στην προσπάθεια πολλών επαγγελματιών από διαφορετικούς κλάδους να εισέλθουν στον χώρο των sports analytics (είτε για χόμπι είτε για επαγγελματικούς λόγους), ανακύπτει συχνά ένα πλήθος από ερωτήματα και προβληματισμούς, όπως τα ακόλουθα: «Μπορώ να τα καταφέρω;», «Αξίζει να ασχοληθώ;», «Πόσο χρόνο και κόπο χρειάζεται;», «Πρέπει να έχω υπόβαθρο στα sports ή στο data science;», «Είναι απολύτως απαραίτητο να εκπαιδευτώ»; Μπορώ να γίνω Sports data analyst; Όλες οι παραπάνω ανησυχίες και οι αμφιβολίες είναι κατανοητές και λογικές αλλά πάνω από όλα είναι απολύτως φυσιολογικές. Όλοι οι υποψήφιοι που τα κατάφεραν, πέρασαν από αυτό το στάδιο και χρειάστηκαν καθοδήγηση και προσωπική προσπάθεια.

To Workearly, powered by Reatcode, ο πρώτος και μοναδικός Αναγνωρισμένος Πάροχος για τον κλάδο του data science for sports στην Ελλάδα, προσφέρει για πρώτη φορά, εντελώς δωρεάν, τη δυνατότητα μιας αξιολόγησης προφίλ σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να εισέλθει στον χώρο του Sports Analytics. Αξιοποιώντας την εμπειρία από 10.000 πελάτες, η ομάδα του Workearly μοιράζεται τις γνώσεις της για την αγορά των Sports Analytics, τις διαθέσιμες θέσεις εργασίες και τα ζητούμενα skills και προσπαθούν να κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους στην κατάστρωση ενός ατομικού προσωπικού πλάνου.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και απαιτεί μόνο τη συμπλήρωση μίας φόρμας. Όσοι ενδιαφέρονται να αλλάξουν καριέρα και να απορροφηθούν σε θέσεις σχετικές με τα Sports Analytics, μπορούν να απευθυνθούν στο Workearly, να συνομιλήσουν σε ένα session με ειδικούς επαγγελματίες και να λάβουν πληροφορίες, κατευθύνσεις και οδηγίες. Στόχος είναι να αποκτήσουν μία πλήρη και σαφή εικόνα για τις δεξιότητες που απαιτείται να διαθέτουν, τον τρόπο που θα τις αποκτήσουν, τις επαγγελματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς επίσης και το αν και κατά πόσο μπορούν να συνδυάσουν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο με τον κλάδο των Sports Analytics.

