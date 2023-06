Προ των πυλών η πρώτη εμπορική διαστημική πτήση: Πόσο θα κοστίζει το εισιτήριο 

Η Virgin Galactic αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές διαστημικές εταιρείες που έχουν καταφέρει να στείλουν απλούς πολίτες στο διάστημα τα τελευταία χρόνια.

Η Virgin Galactic πρόκειται να πραγματοποιήσει την πρώτη εμπορική διαστημική πτήση στα τέλη Ιουνίου, μεταξύ 27-30/6, με όνομα Galactic 01. Σύμφωνα με την Daily Mail, η πρώτη πτήση θα έχει ερευνητικό χαρακτήρα. 3 άτομα θα επιβιβαστούν από την Πολεμική Αεροπορία και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας, για έρευνα σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Μόλις πραγματοποιηθεί η πρώτη πτήση, θα προγραμματιστεί και μία δεύτερη, με το όνομα Galactic 02, για τον Αύγουστο. Μετά την ολοκλήρωση και των δύο, η Virgin Galactic θα πραγματοποιεί μηνιαίως εμπορικές διαστημικές πτήσεις. Οι δοκιμες ολοκληρώθηκαν τον Μάιο, με πλήρωμα 4 ατόμων, σε 80 και άνω χιλιόμετρα πάνω από την γήινη επιφάνεια.

Το εισιτήριο για το διαστημικό ταξίδι κοστίζει σήμερα 450.000 δολάρια. Τα τελευταία 10 χρόνια, είχαν κατορθώσει να πωληθούν 800 εισιτήρια με αρχική τιμή 200.000 δολάρια.

