Η παρέλαση των πλανητών: Αυτό το Σαββατοκύριακο θα ευθυγραμμιστούν πέντε πλανήτες

Οι αστρονόμοι και οι λάτρεις της αστρονομίας έχουν λόγο να χαρούν αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ένα συναρπαστικό ουράνιο γεγονός εκτυλίσσεται στον νυχτερινό ουρανό. Μια σπάνια ευθυγράμμιση πέντε πλανητών, του Ερμή, του Δίας, του Ποσειδόνα, του Κρόνου και του Ουρανού, θα τους κάνει όλους ορατούς με γυμνό μάτι. Αυτό το αξιοσημείωτο αστρονομικό θέαμα υπόσχεται μια οπτική πανδαισία και μια ευκαιρία να θαυμάσετε τα θαύματα του ηλιακού μας συστήματος.

Η ευθυγράμμιση πολλαπλών πλανητών είναι ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο και αποτελεί ένα θέαμα που προκαλεί δέος σε όσους ενδιαφέρονται για τον νυχτερινό ουρανό. Οι πλανήτες θα εμφανιστούν ως φωτεινά, λαμπερά σημεία φωτός στο φόντο του σύμπαντος, δημιουργώντας μια ουράνια συμφωνία που είναι βέβαιο ότι θα γοητεύσει τους παρατηρητές.

There's another chance to see five planets lined up in the sky. Saturn, Neptune, Jupiter, Uranus and Mercury will appear together before sunrise on Saturday, weather permitting. https://t.co/fKt3RtV9JY