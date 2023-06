Παρίστανε τη 17χρονη μαθήτρια για να γραφτεί στο Λύκειο και ήταν 28 ετών

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως η 28χρονη και η μητέρα της, Marta Elizeth Serrano-Alvarado, χρησιμοποίησαν πλαστό διαβατήριο και πιστοποιητικό γέννησης για να μπορέσει να γραφτεί στο σχολείο.

Η 28χρονη Martha Jessenia Gutierrez-Serrano γράφτηκε σε Λύκειο στις ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο, παριστάνοντας την έφηβη, καθώς ήθελε να μάθει αγγλικά.

Φοιτούσε κανονικά μέχρι φέτος τον Μάιο, όταν η διεύθυνση του σχολείου έλαβε ανώνυμη πληροφορία πως η 17χρονη μαθήτρια ήταν στην πραγματικότητα αρκετά μεγαλύτερη.

A 28-year-old woman in Louisiana posed as a teenager and enrolled in high school because she wanted to learn English, officials said https://t.co/qGZnYuzDpA