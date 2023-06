Κατέρρευσε τμήμα αυτοκινητοδρόμου στις ΗΠΑ μετά από φωτιά σε βυτιοφόρο (vid)

Ένα βυτιοφόρο έπιασε φωτιά κάτω από υπερυψωμένο αυτοκινητόδρομο στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τμήμα ενός μεγάλου υπερυψωμένου αυτοκινητόδρομου κατέρρευσε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ το πρωί της Κυριακής (11/06), αφότου ένα βυτιοφόρο έπιασε φωτιά.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου οκτώ λωρίδων διακόπηκε λόγω ανησυχιών για την δομική ακεραιότητα των υπόλοιπων λωρίδων προς τα νότια, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Αυτό το τμήμα του I-95 αυτοκινητόδρομου βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της Φιλαδέλφεια και συνδέει την πόλη με τα βόρεια προάστια, όπως η κομητεία Μπακς. Τις Κυριακές του καλοκαιριού, χρησιμοποιείται τακτικά από τους εκδρομείς που επιστρέφουν από την ακτή του Τζέρσεϊ. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, είναι γεμάτος από εργαζόμενους και οχήματα που ταξιδεύουν προς τη Βοστώνη, τη Βαλτιμόρη και την Ουάσιγκτον.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με μια μεγάλη πυρκαγιά που προερχόταν από ένα όχημα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Φιλαδέλφειας Ντέρεκ Μπόουμερ.

