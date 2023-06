Ένα κομμάτι πίτσας που δαγκώθηκε από τον Drake πρόκειται να πουληθεί για 500.000 δολάρια

Σύμφωνα με αναφορές, ο ράπερ γευμάτιζε σε ένα δημοφιλές εστιατόριο όταν άφησε πίσω του ένα μερικώς καταναλωμένο κομμάτι πίτσα.

Στον κόσμο των διασημοτήτων, η τιμή που αποδίδεται σε αντικείμενα που σχετίζονται με διάσημες προσωπικότητες μπορεί μερικές φορές να φτάσει σε αστρονομικά ύψη. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε η είδηση ότι μια μισοφαγωμένη πίτσα, η οποία φέρεται να ανήκει στον Καναδό ράπερ Drake, προσφέρεται προς πώληση στην τιμή των 500.000 δολαρίων.

Η ιστορία πίσω από αυτό το εξαιρετικό κομμάτι πίτσας ξεκινά με ένα ανέκδοτο που αφορά τον ίδιο τον Drake. Σύμφωνα με αναφορές, ο ράπερ γευμάτιζε σε ένα δημοφιλές εστιατόριο όταν άφησε πίσω του ένα μερικώς καταναλωμένο κομμάτι πίτσα. Αρπάζοντας την ευκαιρία, ο Lil Yachty φέρεται να ανέκτησε το ημιτελές γεύμα, πιστεύοντας ότι θα γινόταν ένα περιζήτητο αντικείμενο για συλλέκτες και θαυμαστές.

Η φήμη για το πεταμένο κομμάτι της πίτσας διαδόθηκε γρήγορα και εμφανίστηκε μια διαδικτυακή καταχώριση που ισχυριζόταν ότι το αντικείμενο προσφερόταν προς πώληση στην εκπληκτική τιμή του μισού εκατομμυρίου δολαρίων. Η αγγελία φέρεται να περιλαμβάνει φωτογραφικά στοιχεία του μισοφαγωμένου κομματιού, μαζί με πιστοποιητικό γνησιότητας και έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς την προέλευση του κομματιού.

