Σε μια πρωτοποριακή ανακάλυψη που άφησε έκπληκτη την επιστημονική κοινότητα, οι αστρονόμοι εντόπισαν πρόσφατα την παρουσία ενός μυστηριώδους «ψεύτικου φεγγαριού» που ακολουθεί σιωπηλά τη Γη στο ταξίδι της γύρω από τον ήλιο για πάνω από δύο χιλιετίες. Αυτή η συγκλονιστική αποκάλυψη έχει προκαλέσει ένα κύμα περιέργειας και εικασιών μεταξύ των ερευνητών και των λάτρεις του διαστήματος παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύονται σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό, αυτό το αινιγματικό αντικείμενο, που ονομάστηκε εύστοχα «ψεύτικο φεγγάρι», βρίσκεται σε τροχιά δίπλα στον πλανήτη μας από το 100 π.Χ. περίπου. Ωστόσο, η ύπαρξή του παρέμενε κρυμμένη από την ανθρώπινη παρατήρηση μέχρι που η προηγμένη τηλεσκοπική τεχνολογία και η αυστηρή ανάλυση δεδομένων το έφεραν στο φως.

