NASA: Οι 5 αποκαλύψεις που έκανε για τα UFO (vid)

Σε μια συνεδρίαση που κράτησε αρκετές ώρες και μεταδόθηκε live μέσω YouTube η επιτροπή ειδικών της NASA προχώρησε σε αποκαλύψεις γύρω από τις καταγραφές για τα UFO.Υπό διερεύνηση 800 εναέρια φαινόμενα.

Στη διάρκεια μιας διόλου συνηθισμένης δημόσιας συνεδρίασης στην Ουάσινγκτον, μια επιτροπή ειδικών, στην οποία έχει ανατεθεί από τη NASA να εξετάσει το ευαίσθητο ζήτημα των άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων, των ΑΤΙΑ ή UFO, υπογράμμισε την ανάγκη να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα για να εξηγηθούν στο μέλλον αυτά τα φαινόμενα.

«Τα υφιστάμενα δεδομένα και οι εκθέσεις αυτοπτών μαρτύρων είναι ανεπαρκή για να παράσχουν αποδείξεις που να οδηγούν σε συμπεράσματα για τη φύση και την προέλευση καθενός περιστατικού», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σπέρτζελ, αστροφυσικός που προήδρευσε αυτών των εργασιών. «Έχουμε ανάγκη από δεδομένα υψηλής ποιότητας».

Μια έκθεση πρόκειται να δημοσιοποιηθεί στη διάρκεια του καλοκαιριού και θα αναφέρει πώς θα φθάσουμε σ' αυτό το αποτέλεσμα. Η NASA είχε ανακοινώσει πέρυσι την έναρξη αυτών των εργασιών πάνω στα άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα και διόρισε τον Οκτώβριο 16 ειδικούς για να τις διεξαγάγουν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξέχοντες επιστήμονες, αλλά και αξιωματούχοι της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής της πολιτικής αεροπορίας (FAA) ή ο πρώην αστροναύτης Σκοτ Κέλι.

Ο στόχος τους δεν είναι να εξετάσουν ένα προς ένα τα συμβάντα που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν για να επιχειρήσουν να τα εξηγήσουν. Είναι να διατυπώσουν συστάσεις προς τη NASA για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τα μελετά σχολαστικά στο μέλλον.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, υπογράμμισε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία: αφορά τόσο την εθνική ασφάλεια όσο και την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Όμως προκαλεί επίσης ισχυρό ενδιαφέρον εξαιτίας της λέξης UFO, ΑΤΙΑ, που δημιουργεί πολλούς συνειρμούς. Ο όρος έχει εξάλλου αντικατασταθεί επισήμως από τον όρο UAP (Unidentified Aerial Phenomena, Άγνωστης Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα).

«Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κανένα σαφές δεδομένο που θα δείχνει πως υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στα άγνωστης ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα και την εξωγήινη ζωή», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκρίνσπουν, ένας από τους επιστήμονες μέλη της επιτροπής.

Video footage shared by NASA today during a meeting on UFOs shows an unidentified spherical object flying.



Military officials said they have been unable to explain what the object is. pic.twitter.com/yXQs7N4lRz