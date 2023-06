Μπήκε στο Βατικανό και γδύθηκε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου

Εμφανίστηκε γυμνός μέσα στο Βατικανό με μήνυμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ένα παράξενο περιστατικό έλαβε χώρα στο Βατικανό όταν ένας άνδρας ανέβηκε στον κεντρικό βωμό της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου γυμνός σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ώρα που υπήρχαν επισκέπτες μέσα στην εκκλησία.

Ο άνδρας είχε μια επιγραφή ζωγραφισμένη στην πλάτη του που ζητούσε να σωθούν τα παιδιά της Ουκρανίας από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Είχε επίσης αυτοτραυματιστεί στο σώμα του από τα νύχια του.

Οι φύλακες της Βασιλικής και οι αστυνομικοί έβαλαν τον άντρα να ντυθεί ξανά και τον οδήγησαν στο τμήμα για ταυτοποίηση και ανάκριση. Όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για Βραζιλιάνο, ο οποίος αργότερα μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική πτέρυγα.

Scandal. In St. Peter's Cathedral in the Vatican, a man stripped naked and climbed onto the main altar of the temple as a sign of protest against the war in Ukraine.https://t.co/65IEjbGljC pic.twitter.com/0RcHLFsbEq