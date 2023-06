Εικόνες αποκάλυψης στην Αίγυπτο: Αμμοθύελλα σκέπασε τα πάντα

Απόκοσμα πλάνα αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου που έπληξε την Αίγυπτο.

Απόκοσμες σκηνές κατέγραψε ο φακός στην Αίγυπτο, όπου μία πελώρια αμμοθύελλα έπληξε αρκετές περιοχές, προκαλώντας πολλά ατυχήματα, αλλά και τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Ειδικότερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε διαφημιστική πινακίδα στα περίχωρα του Καΐρου.

pic.twitter.com/zSPUwgtILL Another video of the sandstorm in Egypt

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (1/6) στη γέφυρα της 6ης Οκτωβρίου, εν μέσω της αμμοθύελλας.

Massive #dust #storm captured in the #SuezCanal, and in the #BitterLake, #Egypt pic.twitter.com/kcYPt2s4Ky