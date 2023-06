Ο χάρτης του Marvel’s Spider-Man 2 θα είναι διπλάσιος από αυτόν του πρώτου game!

Εντυπωσιακά μεγαλύτερος ο κόσμος του φετινού τίτλου της Insomniac Games.

Τo Marvel’s Spider-Man 2 πρωταγωνίστησε στο πρόσφατο PlayStation Showcase, όπου και είδαμε 12 λεπτά gameplay για πρώτη φορά και τον τρόπο που συμμετέχουν στη δράση ο Peter Parker και ο Miles Morales.

Σύμφωνα με άρθρο της Washington Post, ο creative director του παιχνιδιού Bryan Intihar, αποκάλυψε πως όχι μόνο θα δούμε πλέον το Queens, αλλά και αρκετές ακόμη περιοχές της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, ο χάρτης που θα καλύπτεται με κάθε λεπτομέρεια θα είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν του πρώτου game, κάτι που σημαίνει πως και αντίστοιχα έχει αυξηθεί το περιεχόμενο.

Προς το παρόν πάντως δεν έχουμε επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού και μένει να δούμε αν θα αποκαλυφθεί κάτι πιο συγκεκριμένο μέσα στις επόμενες ημέρες, όπου και θα διοργανωθούν διάφορες εκδηλώσεις από εταιρείες και οργανισμούς της αγοράς του gaming.

The PS5 allows for faster streaming of the map, which means speeding around with new moves like web sling and using wind tunnels.



it also means instant switching between 2 Spider-Men in the world, though there are no fight combos with character switches.https://t.co/z3JXYIDy7g