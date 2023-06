Κατρακυλούν από λόφο για να κερδίσουν τρία κιλά τυρί (vid)

Η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται στη γραφική ύπαιθρο της Αγγλίας έχει γίνει γνωστή για το θέαμα με την αδρεναλίνη και τους τολμηρούς συμμετέχοντες, αλλά ο φετινός αγώνας θα μείνει για πάντα χαραγμένος.

Σε μια εκπληκτική επίδειξη αποφασιστικότητας, μια γυναίκα αψήφησε τις πιθανότητες και αναδείχθηκε νικήτρια σε έναν αγώνα κυλίσματος τυριού, ακόμη και αφού έπεσε αναίσθητη από μια βίαιη πτώση στη γραμμή του τερματισμού. Η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται στη γραφική ύπαιθρο της Αγγλίας έχει γίνει γνωστή για το θέαμα με την αδρεναλίνη και τους τολμηρούς συμμετέχοντες, αλλά ο φετινός αγώνας θα μείνει για πάντα χαραγμένος.

Καθώς το πλήθος συγκεντρώθηκε στην κορυφή του Cooper's Hill, άνδρες και γυναίκες από όλα τα κοινωνικά στρώματα είχαν συγκεντρωθεί για να διαγωνιστούν στην εμβληματική παράδοση. Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους ήταν και η Delaney Irving, μια επίμονη νεαρή γυναίκα που είχε προπονηθεί σκληρά για αυτή τη στιγμή.

Το σφύριγμα σήμανε την έναρξη του αγώνα, και οι διαγωνιζόμενοι κατρακύλησαν τον απότομο λόφο, με τα μάτια τους καρφωμένα στο πολυπόθητο έπαθλο, ένα τυρί Gloucester. Καθώς ο αγώνας πλησίαζε στη συναρπαστική του κατάληξη, με τη γραμμή του τερματισμού στον ορίζοντα, ένα ξαφνικό κύμα αδρεναλίνης διέσχισε τις φλέβες της Irving. Έσπρωξε το σώμα της στα όριά του, σπριντάροντας προς τη νίκη. Αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια.

🧀 Canadian 🇨🇦 Delaney Irving won’t remember much of winning the Woman’s race at #cheeserolling.



After being knocked out on her way down, she was unconscious for a period of time but told us it was all worth it.



⚠️ WARNING: Contains graphic images pic.twitter.com/yxwk0YaGUE