Στην υγεία του τσίπουρου που μας βγάζει τον καλύτερό μας εαυτό

Όταν αναπολείς τον φετινό χειμώνα αυτό που έχεις πρώτα από όλα να θυμάσαι είναι οι ωραίες μέρες με φίλους στο σπίτι σου, στο σπίτι τους ή κάπου αλλού. Αφού πρώτα παίζατε το καθιερωμένο ματσάκι του ΣΚ, μετά «βουλιάζατε» στους καναπέδες και στην συνέχεια παίρνατε θέση στο τραπέζι.

Και μπορεί στο φαγητό να υπήρχε μια ποικιλία αλλά στο ποτό ήσασταν πάντα συνεπείς σ’ ένα συγκεκριμένο. Σ’ αυτό που συνοδεύει όλα τα φαγητά τέλεια. Το τσίπουρο Δεκαράκι. Οπότε μην γκρινιάζεις μια χαρά σου πήγε ο χειμώνας.

Μην είσαι άδικος, πέρασες «ζάχαρη», ούτε το καλοριφέρ έκαιγε με τις ώρες, ούτε τα ξύλα που αγόρασες δεν πρόλαβες καλά – καλά να κάψεις. Από φθινόπωρο πήγες κατευθείαν σε θερμοκρασίες Άνοιξης και Καλοκαίριου. Και ναι ισχύει οτι το φετινό καλοκαίρι μπορεί να έπαιξε λίγο με τα νεύρα σου αλλά τελικά φαίνεται πως αποφάσισε να «εδραιωθεί» οριστικά και αμετάκλητα!

Και μαζί με την έλευση του να επαναληφθούν οι γνωστές μαζώξεις με πρωταγωνιστή το τσίπουρο Δεκαράκι και location αυτή τη φορά το μπαλκόνι ή το ταβερνάκι δίπλα στο κύμα. Γιατι στην πραγματικότητα για σένα όλες οι εποχές είναι ίδιες ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, αρκεί να έχεις μάθει να περνάς πάντα καλά. Πόσο δύσκολο είναι να περνάς καλά πάντα και παντού; Μια καλή παρέα, ένα καλό φαγητό και το τσιπουράκι σου! Τι άλλο να ζητήσεις όταν υπάρχουν στη ζωή σου αυτά τα 3 δεδομένα. Με βασικότερο το τσιπουράκι που μπορεί στη «λίστα της λογικής» να το έχεις last αλλά στην πραγματικότητα not least, παραδέξου στην καρδιά σου έχει κερδίσει την πρώτη θέση καιρό τώρα. Και ο λόγος είναι απλός.

Για το καλό φαγητό θα χρειαστεί να καταβάλεις μια προσπάθεια για να πετύχει, η καλή παρέα θα πρέπει να συντονιστεί σωστά για να κλειστεί το ραντεβού ενώ το τσίπουρο σε δευτερόλεπτα να το στο ποτήρι σου. Για να μην αναφέρουμε την περίπτωση που είσαι ήδη έξω για φαγητό και πριν καλά – καλά φτάσουν οι μεζέδες στο τραπέζι θα σε ξεδιψάσει το αγαπημένο σου μονοποικιλιακό τσίπουρο. Χωρίς αναμονή, χωρίς ιδιαίτερες προετοιμασίες. Εσύ ...και αυτό μαζί στο λεπτό. Πόσες τέτοιες στιγμές έχεις να θυμάσαι;

Πόσα ανέμελα καλοκαίρια που «ξεχείλιζες» από κέφι όταν το άρωμα του, η κρυστάλλινη καθαρότητα του και η μοναδική του γεύση, έστελναν σήμα στον εγκέφαλό σου για το μεγαλείο της στιγμής κάθε φορά που πλησίαζες το ποτήρι στα χείλη σου; Η αίσθηση είναι εκρηκτική ειδικά εάν έχεις διαλέξει το Δεκαράκι Μοσχάτο, όχι οτι με τη Μαλαγουζιά ή τον Ροδίτη Αλεπού θα νιώσεις κάτι λιγότερο...

Απλά θα νιώσεις η «απογείωση» της στιγμής να έχει διαφορετική γεύση. 3 διαφορετικές ποικιλίες, 3 διαφορετικοί χαρακτήρες τσίπουρου ωστόσο ίδια παραδοσιακή διαδικασία πολλαπλής επαναπόσταξής τους. Με την απόσταξη ο αρωματικός χαρακτήρας της ποικιλίας εξελίσσεται και ενδυναμώνεται δίνοντας ένα αυθεντικό και ισορροπημένο απόσταγμα με μακρά επίγευση ένω με την τέχνη στα «κοψίματα» -δηλαδή ποιο μέρος της καρδιάς του αποστάγματος απομονώνεται και επαναποστάζεται σε κάθε τμήμα της πολλαπλής επαναπόσταξης- για να έχουμε τελικά ανώτερης ποιότητας τσίπουρο. Και αυτό τα λέει όλα. Ή τουλάχιστον σου απαντάει στην ερώτηση, γιατι κάθε φορά επιλέγεις μόνο το συγκεκριμένο τσίπουρο, το τσίπουρο Δεκαράκι.

Είναι η πρώτη οικογένεια μονοποικιλιακού τσίπουρου που έδωσε μια νέα διάσταση απόλαυσης και ποιότητας στο τσίπουρο. Εσύ δεν έχεις παρά να διαλέξεις κάθε φορά ανάμεσα στο εκρηκτικό Μοσχάτο, την αρχοντική Μαλαγουζιά και τον αρμονικό Ροδίτη Αλεπού. Κάθε ένα είναι ξεχωριστό αλλά και τα 3 έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Τα μονοποικιλιακά τσίπουρα Δεκαράκι, παράγονται χωρίς γλυκάνισο και με αλκοολικό βαθμό 40% Vol.

Και το αποτέλεσμα; τρία τσίπουρα που ξεχωρίζουν σε κάθε γουλιά. Άλλωστε η απόλαυση ενός καλού τσίπουρου όπως το Δεκαράκι είναι δεδομένη. Με όποιο ρυθμό και αν το απολαμβάνεις έχεις ήδη στο μυαλό σου να οργανώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα την επόμενη μάζωξη με την παρέα.