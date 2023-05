Ανακαλύφθηκαν οι σκελετοί δύο ανδρών στην Πομπηία (vid)

Στην ανακάλυψη δύο σκελετών, οι οποίοι ανήκουν σε άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών, προχώρησαν οι αρχαιολόγοι στην Πομπηία. Καταπλακώθηκαν από τους τοίχους του δωματίου, στο οποίο είχαν καταφύγει, για να προστατευτούν από τον σεισμό.

Η αρχαιολογική σκαπάνη συνεχίζει να αποκαλύπτει νέες πτυχές της μοναδικής ιστορίας της Πομπηίας. Όπως ανακοινώθηκε από το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού, ανακαλύφθηκαν οι σκελετοί δυο ανδρών, ηλικίας άνω των 50 ετών, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους κατά τον σεισμό που προηγήθηκε της έκρηξης του Βεζούβιου, το 79 μ.Χ.

Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μια ακόμη πτυχή της ανθρώπινης διάστασης της συγκεκριμένης τραγωδίας, του σεισμού και της έκρηξης που μέσα σε δυο ημέρες έσβησαν κάθε ίχνος ζωής από την πόλη αυτή της Κάτω Ιταλίας.

HISTORY UNEARTHED: The skeletons of two victims of the volcanic eruption that destroyed Pompeii in 79 AD have been discovered. Officials say the pair were likely killed in a building collapse linked to the eruption. https://t.co/eEalpQelE8 pic.twitter.com/K5Mn8ok9GG

Οι δυο σκελετοί βρέθηκαν σε κτήριο, στο οποίο λειτουργούσε φούρνος και κατάστημα για την πώληση του ψωμιού. Παράλληλα, κοντά στους σκελετούς των δυο ανδρών, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έξι αρχαία νομίσματα, δυο εκ των οποίων αργυρά, ένα περιδέραιο και σειρά αμφορέων.

They were the victims of an earthquake that accompanied the eruption, discovered beneath a wall that had collapsed between the final phase of the deposition of pumice and prior to the arrival of the pyroclastic flows that buried Pompeii for good. pic.twitter.com/81SNlr88ty