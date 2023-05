To Point-A, το ωραιότερο rooftop της Αθήνας για δείπνο και cocktails είναι και πάλι μαζί σας!

Επιστρέφουμε για τις πιο όμορφες ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές βραδιές στο roof garden του ξενοδοχείου Herodion Hotel Athens.

Αφήστε πίσω τη βουή της πόλης, αφεθείτε στη μαγική θέα της Ακρόπολης κι απολαύστε το μενού που και φέτος υπογράφει ο σεφ Χρύσανθος Μανωλόπουλος.

Η ανανεωμένη λίστα κρασιών από τον Sommelier Στέφανο Τριανταφυλλίδη αποτελεί ένα ταξίδι στους καλύτερους αμπελώνες του κόσμου ενώ τα cocktails από την ομάδα Barflies αναβαθμίζουν κάθε σας επίσκεψη σε μια μοναδική εμπειρία κάτω από την Ακρόπολη!

Γι΄αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσαμε ακόμη πιο ιδιαίτερες βραδιές:

Full moon live sessions

Οι βραδιές με πανσέληνο γίνονται ακόμη πιο μαγικές! Υποδεχόμαστε την καλύτερη swing blues band της πόλης, τους Swinging the Blues trio το Σάββατο 3 Ιουνίου, το Σάββατο 1 Ιουλίου, την Τρίτη 1 Αυγούστου, το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου.

Feelings: dj sets under the spell of the Acropolis

Τα «Feelings» πάρτι που αγαπήσατε ήδη από πέρυσι συνεχίζονται για όλες τις Δευτέρες του Ιουνίου και του Ιουλίου στις 20:30. Ο dj Argyris Nastopoulos μας καλωσορίζει με world, jazz, rock, soul, funk, reggae και swing.

Before or after Herodion

Όπως κάθε καλοκαίρι, το Point-A σας υποδέχεται πριν ή μετά τις παραστάσεις στο Ηρώδειο.

Κουρεντζής, Ξαρχάκος, James, Herbie Hancock, Melodie Gardot, Πασπαλά, Αγγελάκας, Μαντάμα Μπατερφλάι και Ναμπούκο είναι μερικά μόνο από τα εξαιρετικά θεάματα του Φεστιβάλ Αθηνών που θα παρουσιαστούν στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ενα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι

Επιστρέφουμε όσο πρέπει ανανεωμένοι και όπως πρέπει σταθεροί σε ό,τι αφορά την άρτια φιλοξενία και την υψηλή αισθητική. Δείπνο ή cocktails και bar bites; Η επιλογή είναι δική σας!

Point-a στο rooftop του Herodion Hotel Ροβέρτου Γκάλι 4, Αθήνα

Κρατήσεις: https://www.i-host.gr/reservations/new?restaurant=195&lan

Τηλέφωνο: +30 2144025700 ή μέσω email στο [email protected]