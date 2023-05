Το Guardians of the Galaxy 3 είναι η καλύτερη ταινία της Marvel εδώ και πολλά χρόνια

Στον αποχαιρετισμό της ομάδας των Guardians of the Galaxy και του Τζέιμς Γκαν από το franchise, είδαμε μια ταινία που δεν τη χορταίνεις.

Από το Infinity War και μετά, η Marvel δεν έχει προσφέρει στο κοινό κάτι που να του έχει μείνει τόσο στο μυαλό. Το Endgame ήταν αναγκαστικά περιορισμένο και παρά το ότι έγινε η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών και ήταν συγκινητική, κινηματογραφικά ήταν χαμηλότερα από το Infinity War. Σε αυτή την 5ετία επομένως, είναι μόνο το Spider-Man: No Way Home κι αυτό κυρίως γιατί ένωσε τους 3 Spider-Man. Και για κάθε τέτοιο, υπάρχει η πατάτα του Eternals ή το Thor: Love and Thunder. Με το Guardians of the Galaxy η Marvel αναπτερώνει τις ελπίδες.

Η αλήθεια είναι πως το σκηνικό σε επίπεδο υπερηρωικών ταινιών δεν έδειχνε και πολύ αισιόδοξο, τόσο στη Marvel, που έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στις σειρές του Disney+, όσο και στη DC που διάγει μια περίοδο αναπροσαρμογών με τον Τζέιμς Γκαν να έχει αναλάβει να τρέξει τα επόμενα 10 χρόνια.

