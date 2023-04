Σκηνές χάους στη Γαλλία: Εισβολή διαδηλωτών στα κεντρικά της Luis Vuitton και «πολιορκία» του Συνταγματικού Συμβουλίου (vid)

Οι απεργοί που βρίσκονταν στα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι εισέβαλαν στα γραφεία της LVMH, της εταιρείας που περιλαμβάνει την Louis Vuitton και ανήκει στον δισεκατομμυριούχο, Μπερνάρ Αρνό.

Νέος γύρος διαδηλώσεων σε όλη τη Γαλλία με χιλιάδες πολίτες να φωνάζουν ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, μία ημέρα πριν από την κρίσιμη απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τη συνταγματικότητα της μεταρρύθμισης.

FRANCE - Now LVMH headquarters in Paris have been stormed by protesters.



Fury on the streets, the day before the court decision.



