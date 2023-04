Η στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης στο Τελ Αβιβ με αυτοκίνητο και η «εξουδετέρωση» του δράστη (vid)

Ο δράστης έπεσε με το όχημά του στο πλήθος και κατάφεραν να τον εξουδετερώσουν αστυνομικοί και πολίτες.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισαν οι αρχές του Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ.

Θύμα είναι ένας άνδρας περίπου 30 ετών που ήταν τουρίστας από την Ιταλία.

Ο δράστης σκοτώθηκε από τα πυρά αστυνομικών, αλλά και πολιτών, σύμφωνα με τη Haaretz. Ο τρομοκράτης, αναφέρει η Jerusalem Post, οδηγούσε στον πολυσύχναστο παραλιακό δρόμο όταν έπεσε πάνω στους περαστικούς σκοτώνοντας τον άνδρα.

⚡️In Tel Aviv, a car drove into a crowd near the embankment. The police report that the driver has been neutralized.



The Ministry of Foreign Affairs of Israel called what happened a terrorist attack and said that 7 people were injured. pic.twitter.com/d5HjS4r3Q5