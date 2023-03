Το απόλυτο χάος σε γαμήλιο πάρτι όταν καλεσμένος έριξε την τούρτα στο ζευγάρι (vid)

Ένας ενοχλητικός καλεσμένος γάμου προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο αφού κατέστρεψε τη γαμήλια τούρτα και την πέταξε στο νεόνυμφο ζευγάρι.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε ένα viral βίντεο του TikTok, δείχνει τον άνδρα να τρεκλίζει προς τη γαμήλια τούρτα και να την κατεδαφίζει πριν πετάξει τα κομμάτια στη νύφη και τον γαμπρό. Όπως είναι κατανοητό, η απρόκλητη επίθεση δεν άρεσε στο ζευγάρι, ιδίως στον γαμπρό, ο οποίος ανταπέδωσε με μια γροθιά στο πρόσωπο του καλεσμένου.

